Rudy Giuliani saute l’audience Dominion, Powell, MyPillow-Lindell

L’ancien maire de New York Rudy Giuliani arrive dans son immeuble après la suspension de sa licence d’avocat à Manhattan à New York, New York, le 24 juin 2021.

Mike Lindell, directeur général de My Pillow Inc., s’adresse aux membres des médias lors de son arrivée au tribunal fédéral de Washington, DC, États-Unis, le jeudi 24 juin 2021.

« Si vous voulez dire que j’ai dit quelque chose d’irresponsable, vous devez me donner une chance de me défendre », aurait déclaré Giuliani, déplorant que « seuls les avocats de Trump fassent l’objet d’enquêtes ».

Mais Giuliani était introuvable plus tard jeudi, lorsque le juge de district américain Carl Nichols a entendu des arguments sur l’opportunité de rejeter trois affaires de diffamation différentes intentées par Dominion Voting Systems.

Sibley et Arthur Aidala, un autre avocat de Giuliani, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC sur l’audience du Dominion.

Dominion dans les poursuites fait valoir séparément que Giuliani, Lindell et Powell ont chacun nui à sa réputation en diffusant des dizaines d’affirmations fausses et trompeuses sur l’entreprise et son rôle dans le concours entre Trump et le président Joe Biden.

En avril, Sibley a déposé une requête en rejet de l’action en justice, arguant que les demandes de réparation de Dominion n’avaient pas été déposées conformément aux normes procédurales appropriées du tribunal.

Cet argument différait de celui des avocats de Powell, qui soutenaient en partie qu' »aucune personne raisonnable » ne croirait que ses fausses affirmations et théories du complot concernant les élections de 2020 étaient « de véritables déclarations de faits ».

Dominion, qui a exploité des machines à voter dans de nombreux États au cours du cycle électoral de 2020, demande environ 1,3 milliard de dollars de dommages et intérêts dans chacun de ces cas. Dominion a également poursuivi Fox News pour 1,6 milliard de dollars, accusant le réseau d’avoir faussement prétendu avoir truqué les élections.

Au début de l’audience, l’avocat du Dominion, Thomas Clare, a présenté le PDG Poulos, qui était assis à la table des avocats.

Clare a été suivie par Andrew Parker de l’équipe juridique de MyPillow, qui a noté que Dershowitz, décrit comme « une partie de l’équipe juridique de MyPillow », était présent par téléphone.

Dershowitz, l’ancien professeur de droit de Harvard et ancien avocat de la destitution de Trump, avait précédemment déclaré à CNBC qu’il jouait un rôle « extrêmement limité » dans la procédure.

Parker a déclaré que Dershowitz n’avait pas pu se présenter en personne « parce qu’il ne pouvait pas voyager en raison d’une intervention chirurgicale ».

Lindell lui-même était présent à l’audience, selon son avocat Douglas Daniels, qui l’a explicitement présenté à Nichols. « Je voudrais vous présenter au tribunal, M. Mike Lindell », a déclaré l’avocat du PDG.

Sibley a suivi, disant au juge, « c’est juste moi. »

Après lui, l’avocat de Powell, Howard Kleinhendler, a déclaré lors de son introduction que « j’aimerais également signaler à la cour que Mme Powell est ici ».

C’est l’actualité en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.

– Dan Mangan de CNBC a contribué à ce rapport.