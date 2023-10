L’accord de plaidoyer des procureurs géorgiens avec un ancien avocat de Trump est “comme un missile à tête chercheuse dirigé vers Rudy Giuliani”, a déclaré un ancien procureur fédéral.

Puisque Jenna Ellis a été accusée des mêmes infractions que Giuliani dans les actes d’accusation de falsification électorale en Géorgie, son accord fera désormais pression sur Giuliani pour qu’il coopère, a déclaré Andrew Weissmann sur le Pod Sauver l’Amérique podcast.

“Elle a plaidé pour avoir aidé et encouragé deux coaccusés, dont Rudy. Ce n’est qu’un objectif direct. C’est ainsi qu’on procède”, a-t-il déclaré.

Semaine d’actualités a contacté l’avocat de Giuliani par e-mail pour commentaires.

Weissman était l’un des procureurs qui ont inculpé plusieurs personnes pendant la présidence Trump pour avoir entravé une enquête sur les liens présumés entre Trump et le gouvernement russe.

Il a déclaré sur le podcast que le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, avait « une excellente stratégie pour inculper les gros. » – « Lorsque vous inculpez les gros, vous essayez de vous rassembler et d’avoir cet effet domino et ce sentiment d’élan. »

Quatre des 19 personnes inculpées dans l’affaire Géorgie ont plaidé coupable et accepté de coopérer, ce qui renforce les preuves contre les autres accusés.

Giuliani, Trump et les autres accusés « s’inquiéteront de voir les preuves devenir plus solides et les [plea] les affaires empirent. L’idée est la suivante : ‘Entrez maintenant et obtenez la meilleure offre possible'”, a déclaré Weissman.

Mercredi, Giuliani a rejeté les spéculations selon lesquelles il pourrait être le prochain membre du cercle restreint de l’ancien président Donald Trump à conclure un accord de plaidoyer dans l’affaire de la Géorgie.

L’ancien avocat de Trump, Ellis, a plaidé coupable mardi dans l’affaire Willis pour les tentatives présumées de l’ancien président d’annuler les résultats des élections de 2020 dans l’État. L’accord de plaidoyer d’Ellis, qui intervient après que deux autres anciens avocats de Trump, Sidney Powell et Kenneth Chesebro, ont également plaidé coupables, a alimenté les spéculations selon lesquelles Giuliani pourrait être le prochain à coopérer.

Willis a enquêté sur l’appel téléphonique de Trump au secrétaire d’État Brad Raffensperger en 2020, dans lequel il lui a demandé de « trouver » suffisamment de voix pour faire pencher l’élection en sa faveur, ainsi que sur un prétendu complot visant à soumettre une fausse liste d’électeurs pro-Trump à le Collège électoral. Trump a nié tout acte répréhensible dans cette affaire et a accusé Willis de le cibler à des fins politiques.

Rudy Giuliani s’adresse aux journalistes devant la Maison Blanche le 1er juillet 2020. Des pressions sont désormais exercées sur Giuliani pour qu’il coopère avec les procureurs géorgiens dans l’affaire de falsification des élections de 2020.

Puce Somodevilla/Getty Images



Le conseiller de Giuliani, Ted Goodman, a déclaré au Messenger mercredi soir que l’ancien maire de New York ne conclurait pas d’accord.

“Le seul accord que le maire conclut est de dire la vérité et malheureusement, tous les procureurs dans cette affaire sont des démocrates partisans concentrés sur leurs propres ambitions politiques partisanes et empêchant le président Donald Trump d’entrer à la Maison Blanche”, a déclaré Goodman.

Il a accusé les procureurs de cibler Trump et Giuliani à des fins politiques.

« La plupart des Américains raisonnables – y compris ceux qui ne sont pas d’accord avec la politique du président Trump ou du maire Giuliani – comprennent que les procureurs hautement partisans de Géorgie causent de grands dommages à notre pays et au tissu même de cette nation en continuant à militariser notre politique. système de justice pénale dans le but de maintenir le président Trump à l’écart de la Maison Blanche et de faire tomber les gens autour de lui”, a-t-il déclaré.