Rudy Giuliani poursuivi en justice par un employé d’un supermarché de Staten Island pour de fausses allégations d’agression

Un homme de Staten Island a poursuivi Rudy Giuliani pour un incident de juin 2022 au cours duquel l’employé d’une épicerie a été arrêté pour avoir tapoté l’ancien maire de New York dans le dos de manière inattendue.

L’ancien employé de ShopRite, Daniel Gill, demande 2 millions de dollars à M. Giuliani, affirmant que le confident de Trump a conspiré avec la police, lui faisant perdre son emploi et être faussement emprisonné.

« Les mensonges de Rudy Giuliani ont causé des dommages incalculables à ce pays, mais ses mensonges sur Daniel Gill devraient lui coûter environ 2 millions de dollars », a déclaré son avocat Ron Kuby. dit Les nouvelles quotidiennes de New York.

« Et la police de Staten Island a accepté. … Ils se sont assurés que Gill passe au moins une nuit en prison. Les flics devraient faire attention à qui ils rendent service lorsqu’ils portent des caméras corporelles.

M. Gill a été arrêté et détenu en prison pendant plus d’une journée après avoir touché le dos de M. Giuliani avec une main ouverte et dit: « Quoi de neuf, salaud? » selon les images de surveillance.

Après la rencontre, M. Giuliani a affirmé qu’il avait été frappé si fort qu’il eu l’impression d’être abattu ou frapper dans le dos avec un rocher.

M. Gill a d’abord été accusé d’avoir agressé une personne âgée, bien que les procureurs plus tard abandonné l’affaire.

Le maire de New York, Eric Adams, a critiqué M. Giuliani à la suite de l’incident.

« Quelqu’un doit rappeler à l’ancien maire Giuliani que le faux signalement d’un crime est un crime », a déclaré M. Adams en juin dernier.

« Quand vous regardez la vidéo, le gars est passé à côté et lui a tapoté le dos », a-t-il ajouté. « Il était clair qu’il n’avait pas reçu de coup de poing à la tête. Il était clair que cela ne ressemblait pas à une balle. Il était clair qu’il n’était pas sur le point de tomber au sol.

Un porte-parole de M. Giuliani a déclaré au Nouvelles quotidiennes le costume de M. Gill était « sans mérite »

Plus tôt cette semaine, Giuliani a été poursuivie par l’ancienne employée Noelle Dunphy pour 10 millions de dollars, alléguant que l’ancien maire de New York lui avait volé son salaire et l’avait agressée sexuellement alors qu’ils travaillaient ensemble.

Mme Dunphy allègue qu’elle a été forcée de faire une fellation à M. Giuliani alors qu’il était au téléphone avec des personnalités de premier plan comme Donald Trump.

Ted Goodman, porte-parole et conseiller de M. Giuliani, a déclaré L’indépendant dans un e-mail que l’ancien maire de New York « nie sans équivoque les allégations » dans le procès.

« Le maire Rudy Giuliani nie sans équivoque les allégations soulevées par Mme Dunphy », a-t-il déclaré.

« La durée de vie de service public du maire Giuliani parle d’elle-même et il poursuivra tous les recours et demandes reconventionnelles disponibles. »