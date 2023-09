Rudy Giuliani plaide non coupable dans l’affaire électorale en Géorgie

ATLANTE-

Rudy Giuliani a plaidé non coupable vendredi des accusations en Géorgie qui l’accusent d’avoir tenté, avec l’ancien président Donald Trump et d’autres, d’annuler illégalement les résultats des élections de 2020 dans l’État.

En déposant son plaidoyer de non-culpabilité auprès du tribunal, l’ancien maire de New York et avocat de Trump a également renoncé à son droit de comparaître lors d’une audience de mise en accusation prévue le 6 septembre. Il rejoint l’ancien président et au moins 10 autres personnes qui ont renoncé à un voyage à Atlanta. comparaître devant un juge dans une salle d’audience bondée avec une caméra d’information en tournage.

Trump et Giuliani font partie des 19 personnes inculpées dans un vaste acte d’accusation de 41 chefs d’accusation qui détaille un vaste complot visant à contrecarrer la volonté des électeurs géorgiens qui avaient choisi le démocrate Joe Biden plutôt que le républicain sortant.

Les accusations portées contre Giuliani, ainsi que d’autres problèmes juridiques, marquent une chute remarquable pour un homme qui a été célébré comme « le maire de l’Amérique » au lendemain de l’attaque terroriste du 11 septembre. Il fait désormais face à 13 chefs d’accusation, dont celui de violation de la loi géorgienne anti-racket, dont la version fédérale était l’un de ses outils favoris en tant que procureur dans les années 1980.

La procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré qu’elle souhaitait juger les 19 accusés ensemble. Mais les querelles juridiques ont déjà commencé dans une série de dossiers déposés devant les tribunaux depuis le dépôt de l’acte d’accusation le 14 août.

Plusieurs des personnes inculpées ont déposé des requêtes pour être jugées seules ou avec un petit groupe d’autres accusés, tandis que d’autres tentent de porter leur procédure devant la Cour fédérale. Certains cherchent à être jugés rapidement en vertu d’une règle du tribunal géorgien selon laquelle leur procès débuterait début novembre, tandis que d’autres demandent déjà au tribunal de prolonger les délais.

En raison de « la complexité, de l’ampleur et du volume de l’acte d’accusation de 98 pages », Giuliani a demandé au juge dans le dossier de vendredi de lui donner au moins 30 jours après avoir reçu des informations sur les témoins et les preuves des procureurs pour déposer des requêtes. Normalement, les requêtes préalables au procès doivent être déposées dans les 10 jours suivant la mise en accusation.

Vendredi également, le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a nommé un comité de trois personnes pour déterminer si Shawn Still devrait être suspendu de son poste au Sénat pendant que ses poursuites sont en cours. En vertu de la loi géorgienne, Kemp est censé nommer un tel comité dans les 14 jours suivant la réception d’une copie de l’acte d’accusation. Le panel, à son tour, dispose de 14 jours pour faire une recommandation écrite à Kemp. Le gouverneur républicain a nommé le procureur général Chris Carr, comme l’exige la loi, ainsi que le chef de la majorité républicaine au Sénat, Steve Gooch, et le chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, Chuck Efstration.

Still est un entrepreneur en piscine et ancien président des finances du Parti républicain de l’État. Il était l’un des 16 républicains de Géorgie à avoir signé un certificat déclarant faussement que Trump avait remporté l’État et se déclarant électeurs « dûment élus et qualifiés » de l’État. Still était l’un des trois seuls membres de ce groupe à être inculpés.

Still a été élu au Sénat de l’État de Géorgie en novembre 2022 et représente un district de la banlieue nord d’Atlanta. Il n’est pas clair si le comité trouvera des raisons de suspendre Still, car la constitution précise que les fonctionnaires doivent être suspendus lorsqu’une accusation de crime « concerne l’exercice ou les activités de la fonction ». La commission composée de trois personnes peut tenir une audience pour Still, y compris des avocats.

——



L’écrivain d’Associated Press, Jeff Amy, a contribué au reportage.