Le président Donald Trump quitte Air Force One à Harlingen, Texas, le 12 janvier | Mandel Ngan / AFP / Getty Images

Trump serait toujours à la recherche d’une équipe juridique alors que son deuxième procès en destitution se profile.

Avec un nouveau procès au Sénat imminent après la destitution du président Donald Trump pour la deuxième fois mercredi, les démocrates de la Chambre dire ils sont «prêts à partir» – mais la stratégie juridique de Trump reste totalement inconnue, car il aurait du mal à trouver des avocats pour le représenter.

La distribution originale d’avocats en destitution de Trump, qui l’a représenté lors de son premier procès en destitution – y compris les avocats de la Maison Blanche Pat Cipollone et Jay Sekulow – l’ont abandonné, selon Bloomberg, tout comme un certain nombre d’autres personnalités juridiques conservatrices de premier plan.

Un avocat qui ne l’a pas fait, cependant, est Rudy Giuliani, avocat personnel de Trump, avocat électoral raté et passionné de théorie du complot.

Giuliani a déclaré à ABC qu’il était «impliqué» dans la défense du procès de destitution du président, et il a même lancé une éventuelle apparition de Trump au procès.

« Vous prenez toujours cette décision à la dernière minute », a déclaré Giuliani cette semaine à Jonathan Karl d’ABC de la possibilité que Trump témoigne. «En tant qu’avocat, je ne serais pas aussi fermement opposé à son témoignage que je l’étais [in Trump’s first impeachment trial]. »

Pourtant, le rôle exact de Giuliani est incertain: Selon Karl, La stratégie juridique de Trump reste «très en suspens», et Hogan Gidley, qui a été attaché de presse de la campagne de Trump en 2020, a repoussé l’idée que Giuliani jouera un rôle.

Avec un deuxième procès en destitution pour le président Trump, @jonkarl dit que la stratégie juridique du président est « très en suspens ». https://t.co/1Msmg0e1aw pic.twitter.com/lDg9dzKi5z – Cette semaine (@ThisWeekABC) 17 janvier 2021

«Le président Trump n’a pas encore déterminé quel avocat ou cabinet d’avocats le représentera pour l’attaque honteuse contre notre Constitution et la démocratie, connue sous le nom de ‘canular de destitution’», a déclaré Gidley tweeté pendant le weekend. « Nous vous tiendrons informé. »

Déclaration sur l’équipe de défense de destitution du président Trump: Le président Trump n’a pas encore déterminé quel avocat ou cabinet d’avocats le représentera pour l’attaque honteuse contre notre Constitution et notre démocratie, connue sous le nom de «canular de destitution». Nous vous tiendrons informé. – J. Hogan Gidley (@JHoganGidley) 17 janvier 2021

Des personnalités importantes du GOP ont suggéré que Giuliani – dont le profil public est devenu de plus en plus bizarre ces derniers mois et qui fait actuellement face à la perspective d’une radiation dans l’État de New York – n’aiderait pas le cas de Trump avec le Sénat.

L’ancien maire de New York aurait l’intention de réitérer une série d’arguments de fraude électorale démystifiés s’il finit par défendre Trump devant le Sénat, malgré le fait qu’il n’y ait absolument aucune preuve de fraude électorale généralisée – et que les allégations de Trump et Giuliani ont échoué à plusieurs reprises. en cour.

« Je pense que cela se résume vraiment à la défense que le président va faire », stratège républicain Karl Rove a déclaré à Fox News le dimanche. « Et si c’est la défense de Rudy Giuliani, je pense que cela augmente la probabilité que plus de 17 républicains votent pour la condamnation. »

Karl Rove possède Rudy Giuliani pic.twitter.com/s7m2Db8bpP – Aaron Rupar (@atrupar) 17 janvier 2021

Toute condamnation exigera qu’au moins 17 républicains se joignent aux 50 démocrates de la chambre pour former une majorité des deux tiers de 67 voix, et des questions sur l’impact potentiel de Giuliani mis à part, cela ne semble pas particulièrement probable dans l’état actuel des choses. Seule une poignée de sénateurs républicains ont exprimé leur volonté de condamner le président jusqu’à présent, et aucun n’a pris de position définitive sur la question (bien que les sens. Lisa Murkowski et Pat Toomey aient tous deux appelé Trump à démissionner à la suite de l’attaque contre le Capitole des États-Unis plus tôt ce mois-ci).

Lorsque Trump a été acquitté par le Sénat en février de l’année dernière sur deux articles de destitution – abus de pouvoir et obstruction au Congrès – un seul sénateur républicain, l’ancien candidat à la présidentielle Mitt Romney, a voté pour le condamner sur l’un ou l’autre chef, bien que tous les démocrates du Sénat aient voté pour condamné.

Mais le sénateur Mitch McConnell, le leader républicain et bientôt leader de la minorité au Sénat, serait «satisfait» de la destitution de Trump cette fois-ci, selon le New York Times, et y voit une chance de «purger» [Trump] de la fête. La position de McConnell sur la condamnation – qui reste floue – pourrait potentiellement faire basculer un grand bloc de votes républicains, selon sa décision.

Si au moins 17 républicains font défection et votent avec la mince majorité démocrate de 50 sièges de la chambre (qui débutera le 20 janvier lorsque le vice-président élu Kamala Harris deviendra le vote décisif), Trump deviendrait le premier président de l’histoire à être condamné. par le Sénat.

Prêt ou pas, voici le procès

Qu’il se tourne vers Giuliani ou regarde ailleurs, Trump n’a peut-être que quelques jours pour régler sa représentation légale. Selon le représentant Jamie Raskin (D-MD), le principal responsable de la mise en accusation de la Chambre, le seul article de mise en accusation approuvé par la Chambre mercredi sera envoyé au Sénat «bientôt».

La Chambre a destitué Trump sur une seule accusation d ‘«incitation à l’insurrection» par une marge bipartite de 232 voix contre 197, avec 10 républicains, dont la présidente de la conférence du GOP de la Chambre, Liz Cheney, rejoignant la majorité démocrate pour voter en faveur de la destitution.

L’horloge de la présidence de Trump étant épuisée, il est également extrêmement probable que le procès aura lieu une fois qu’il sera démis de ses fonctions. Selon une note diffusée par McConnell, qui reste chef de la majorité au Sénat jusqu’à ce que le président élu Joe Biden soit assermenté, le plus tôt un procès pourrait commencer est 13 heures, heure de l’Est, le 20 janvier, une heure après l’entrée en fonction de Biden.

NOUVELLES -> McConnell envoie une note aux sénateurs du GOP décrivant comment un procès de destitution fonctionnerait si la Chambre passait. En substance, McConnell explique comment un procès en destitution consommerait les premiers jours de la présidence de Biden. Mémo exclusivement obtenu par WaPo https://t.co/q2f2Quum1Z pic.twitter.com/SAkVVsqPvb – Seung Min Kim (@seungminkim) 9 janvier 2021

Les démocrates du Sénat – et Biden – sont préoccupés par l’effet qu’un procès pourrait avoir sur les premiers jours de l’administration Biden, ainsi que par la confirmation rapide des nominations au Cabinet de Biden. Cependant, certains membres, comme le sénateur du New Jersey Cory Booker, ont déclaré que le Sénat devrait reprendre les deux priorités à la fois.

«Nous pouvons en fait organiser des procès en destitution ainsi que faire d’autres choses urgentes et critiques, comme faire confirmer le personnel clé de la sécurité nationale», a déclaré Booker Raconté Rencontrer la presse hôte Chuck Todd dimanche.

REGARDER: @CoryBooker dit qu’il s’attend à ce que le procès de destitution se déroule « le plus rapidement possible » mais qu’il a besoin que « le leader républicain coopère ». #MTP Booker: Nous devrons faire les deux, «tenir des procès en destitution … et faire confirmer le personnel clé de la sécurité nationale». pic.twitter.com/6I4gSH9rvb – Rencontrez la presse (@MeetThePress) 17 janvier 2021

Dans une ride supplémentaire à la procédure de destitution, certains membres du Sénat GOP ont également fait valoir que le Sénat est légalement incapable de juger Trump une fois qu’il quitte ses fonctions.

« Les fondateurs ont conçu le processus de destitution comme un moyen de destituer des fonctionnaires de la fonction publique – et non une enquête contre des citoyens privés », a déclaré mercredi le sénateur de l’Arkansas, Tom Cotton. «La Constitution présuppose un bureau dont un fonctionnaire mis en accusation peut être destitué.»

Cependant, on ne sait pas si c’est réellement le cas. Comme l’a rapporté dimanche le Wall Street Journal, le Congressional Research Service a récemment découvert que, bien que le sujet soit toujours en débat, il existe un précédent pour juger un fonctionnaire même après son départ.

Et il y a des conséquences à être destitué au-delà de la destitution: comme l’a expliqué Ian Millhiser de Vox, le Sénat pourrait choisir d’interdire définitivement à Trump d’exercer des fonctions publiques s’il le souhaite.

Et selon le représentant californien Ted Lieu, l’un des responsables de la mise en accusation de la Chambre, condamner Trump «priverait également Trump d’avantages financés par les contribuables tels qu’une pension, une assurance maladie, des bureaux et du personnel».

En plus des sanctions spécifiques, les démocrates ont également signalé que la condamnation de Trump était importante pour la responsabilité.

«Je veux que les gens se concentrent sur la solennité et la gravité de ces événements», Raskin a déclaré dimanche à Jake Tapper de CNN. «Cinq Américains sont morts parce qu’une foule violente a été encouragée, exhortée et incitée par le président.