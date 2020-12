Rudy Giuliani a quitté l’hôpital après son diagnostic de COVID-19, au milieu des critiques de la communauté médicale selon lesquelles Donald Trump et ses amis bénéficient d’un traitement médical préférentiel dans la lutte nationale contre le virus.

L’avocat personnel de Trump a levé le pouce vers les journalistes et a fait un signe de la main alors qu’il était chassé de l’hôpital universitaire de Georgetown vers 17 heures mercredi, quatre jours après avoir été testé positif.

Giuliani, qui a 76 ans le plaçant dans une catégorie à haut risque, a été admis au centre médical dimanche.

Cela est venu après qu’il ait voyagé à travers plusieurs États avant son diagnostic, évitant les masques et la distanciation sociale alors qu’il dirigeait la bataille juridique de Trump et affirmait sans fondement que l’élection présidentielle était « truquée ».

Des dizaines de personnes auraient pu être infectées par l’ancien maire de New York et il est maintenant considéré comme un super-diffuseur potentiel.

Son coconseil Jenna Ellis a été testé positif mardi alors que la législature de l’Arizona a annoncé qu’elle fermait ses portes pendant deux semaines après que Giuliani eut rencontré les législateurs lors de l’un de ses efforts pour annuler le résultat des élections dans l’État.

L’avocat personnel de Trump a levé le pouce vers les journalistes et l’a fait signe alors qu’il était chassé de l’hôpital universitaire de Georgetown vers 17 heures mercredi.

Giuliani, qui a 76 ans le plaçant dans une catégorie à haut risque, a été testé positif et a été admis au centre médical dimanche

Giuliani portait un masque facial à sa sortie de l’hôpital – bien qu’il ait rejeté les conseils du CDC hier lorsqu’il a appelé à son émission de radio et a dit aux auditeurs « vous pouvez exagérer les masques »

Rudy Giuliani, l’avocat personnel du président Trump, a levé le pouce vers les journalistes alors qu’il quittait un hôpital de Washington, DC mercredi (12/9) après avoir été traité pour COVID-19. pic.twitter.com/Z1EX5l7qI7 – Chemin de presse CBS (@cbsnewspath) 10 décembre 2020

Giuliani portait un masque facial comme il a quitté l’hôpital – malgré le rejet des conseils du CDC hier, lorsqu’il a appelé à son émission de radio et a dit aux auditeurs « vous pouvez exagérer les masques ».

Il a appelé pour WABC à New York de son lit d’hôpital pour une deuxième journée consécutive mercredi et a révélé qu’il serait libéré plus tard dans la journée.

Il a dit qu’il se sentait « à peu près à 100% en ce moment » après avoir reçu un cocktail de médicaments qu’il a décrit comme des « miracles ».

«Je me sens à peu près à 100% en ce moment. Je vais être libéré cet après-midi », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il serait en quarantaine pendant quelques jours de plus.

«Je dois me mettre en quarantaine encore quelques jours. Parce que d’après la façon dont ils le calculent, je l’ai probablement reçu il y a sept ou huit jours. Il me reste donc environ trois ou quatre jours pour m’assurer que ce n’est pas mon système.

Il a repoussé son absence de symptômes du virus, affirmant qu’il avait principalement une « toux minuscule ».

«En ce moment, je vais bien. Je n’ai pas de douleurs, pas de fièvre, je peux bien me promener. Mon souffle est bon. J’ai une toux minuscule. Ça s’en va. Je me sens mieux que quand je suis entré », a-t-il déclaré.

Giuliani a déclaré aux auditeurs qu’il « prenait certains des mêmes médicaments » que Trump « et je dois dire que ce sont des miracles ».

«Il y en a un que j’ai pris – le lendemain matin, j’avais l’impression d’avoir 10 ans de moins», a-t-il déclaré.

Il s’est ensuite connecté à l’émission Cats at Night de WABC où il a dit à John Catsimatidis qu’il quitterait l’hôpital dès que l’appel serait terminé.

Il a félicité le personnel médical de l’hôpital et a admis que «le médecin de la Maison-Blanche a beaucoup aidé, le président a beaucoup aidé».

Il a appelé le WABC mercredi et a déclaré qu’il se sentait «à peu près à 100% pour le moment» après avoir reçu un cocktail de médicaments «miracles». Giuliani a déclaré qu’il prenait du remdesivir, la dexaméthasone stéroïde et un «cocktail» non identifié. Il est photographié avec l’avocate de Trump Jenna Ellis. Les deux ont été testés positifs pour le coronavirus

« Ils m’ont amélioré en deux jours », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il serait à son hôtel jusqu’à dimanche.

Mardi, Giuliani a révélé en direct sur WABC qu’il avait reçu le même cocktail de médicaments que Trump avait reçu lors de son propre combat contre le virus en octobre.

Giuliani a déclaré qu’il prenait du remdesivir, le médicament antiviral qui a reçu l’approbation de la FDA pour une utilisation d’urgence contre le COVID-19 en octobre, et le stéroïde dexaméthasone.

Il a également révélé qu’il consultait le médecin de la Maison Blanche, qui s’occupe de Trump, de la famille First et d’autres sur le campus de la Maison Blanche.

Il a déclaré qu’il s’était rendu à l’hôpital et avait suivi le traitement à la demande de Trump et des médecins de la Maison Blanche qui l’avaient convaincu que cela accélérerait son rétablissement.

‘[Trump’s] le docteur m’a envoyé ici. M’a parlé de ça. Je ne voulais pas vraiment aller à l’hôpital et il a dit « ne soyez pas stupide, nous pouvons vous en remettre en trois jours si nous vous envoyons à l’hôpital », a-t-il dit.

Il a décrit avoir pris un «cocktail» mais n’a pas divulgué ce qu’était le médicament, seulement qu’il se sentait «100% mieux» dès qu’il l’a pris.

«La minute où j’ai pris le cocktail hier, je me suis senti 100% mieux. Cela fonctionne très rapidement. Sensationnel!’ il a dit.

Il est le dernier ami de Trump à avoir accès aux médicaments d’urgence COVID qui ne sont pas facilement disponibles pour le public américain. Trump photographié quittant l’hôpital en octobre

À ce jour, Trump, Chris Christie et Ben Carson ont tous contracté un coronavirus et ont tous été traités avec des traitements d’anticorps d’urgence

Giuliani a également balayé les inquiétudes concernant les coûts du traitement qui lui a été administré.

«Je ne savais pas ça. Je veux dire, ils le donnent ici dans cet hôpital. Ils ont revu avec moi les cinq méthodes de traitement dont ils disposaient », a-t-il déclaré.

Cependant, il a admis qu’il avait probablement dépassé l’accès au traitement limité parce que « lorsque vous êtes une célébrité, ils s’inquiètent si quelque chose vous arrive, ils vont l’examiner plus attentivement et tout faire correctement ».

L’accès de Giuliani aux médicaments d’urgence et sa désinvolture à ce sujet ont suscité des critiques de la communauté médicale, car les professionnels de la santé à travers l’Amérique sont confrontés au choix angoissant de décider à quel patient très malade donner le traitement plutôt qu’à un autre.

À ce jour, Trump, l’ancien gouverneur du New Jersey et l’aide de Trump Chris Christie et le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Ben Carson ont tous contracté un coronavirus et ont tous été traités avec des traitements d’urgence aux anticorps.

Carson a été hospitalisé à Walter Reed le mois dernier et a reçu Regeneron.

Les médicaments anticorps d’Eli Lilly et Regeneron sont rares, certains hôpitaux les distribuant par loterie car il n’y en a pas assez

Il a écrit le mois dernier sur Facebook qu’il était « extrêmement malade », ajoutant: « Le président Trump suivait mon état et m’a autorisé à suivre le traitement par anticorps monoclonaux qu’il avait précédemment reçu, dont je suis convaincu qu’il m’a sauvé la vie. »

Christie, qui a été hospitalisée après avoir assisté à l’événement de super-épandage Rose Garden en octobre, a été traitée avec le traitement expérimental d’anticorps d’Eli Lilly ainsi que le remdesivir.

Trump a également reçu du Regeneron, de la dexaméthasone et du remdesivir pendant son séjour à l’hôpital.

Au moment où Trump et Christie recevaient les médicaments anticorps, les traitements n’étaient pas approuvés par la Food and Drug Administration.

Des questions sont posées sur les raisons pour lesquelles Trump et ses amis peuvent facilement accéder aux traitements COVID-19 qui ne sont pas facilement disponibles pour le public américain.

Le traitement d’Eli Lilly est un anticorps monoclonal tandis que celui de Regeneron est un cocktail de deux anticorps monoclonaux.

Les deux médicaments ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA le mois dernier pour le COVID-19 léger à modéré chez les adultes et les enfants qui présentent un risque élevé d’évolution vers un COVID-19 sévère.

Les médecins expriment leur indignation face au fait que des personnes appartenant au cercle restreint de Trump accèdent aux médicaments en raison de leur lien avec le président. Regeneron photographié à New York qui a reçu une autorisation d’urgence

La distribution des médicaments a commencé fin novembre avec des doses attribuées en fonction des États qui ont le plus grand nombre d’infections et d’hospitalisations.

Le secrétaire à la Santé, Alex Azar, a déclaré mercredi que 278 000 doses des deux thérapies avaient été attribuées jusqu’à présent.

Mais, les États-Unis enregistrant actuellement en moyenne environ 200 000 nouvelles infections chaque jour, cela ne se rapproche même pas de ceux qui en ont besoin.

Les pénuries de médicaments sont tellement fréquentes que le Massachusetts General Hospital prévoit de décider quels patients éligibles recevront le médicament par le biais d’un système de loterie.

« L’idée que nous allons être en mesure de traiter un pourcentage important de personnes qui sont éligibles pour le médicament avec le médicament – cela ne se produira pas », a-t-il déclaré.

Les médecins expriment leur indignation face au fait que des personnes appartenant au cercle restreint de Trump accèdent aux médicaments en raison de leur lien avec le président.

« Nous ne devrions pas avoir Chris Christie et Ben Carson – et dans le cas de Carson avec intervention du président – avoir accès », a déclaré Arthur Caplan, un éthicien médical qui travaille avec des sociétés pharmaceutiques sur la façon de rationner des médicaments rares, a déclaré au New York Times .

« Ce n’est pas la manière d’obtenir le soutien public pour les systèmes de rationnement difficiles. »

Le Dr Matthew Wynia, directeur du Center of Bioethics and Humanities de l’Université du Colorado, a également déclaré au média qu’il pensait que c’était injuste.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons décidé que nous allouerions cela uniquement par l’intermédiaire de l’État et uniquement par le biais de ce processus d’allocation aléatoire afin que personne ne puisse avoir une longueur d’avance en raison de leurs connexions spéciales », a-t-il déclaré.

Certains hauts responsables de la FDA ont également fait part de leurs inquiétudes quant à l’attribution injuste du médicament, ont déclaré trois sources au Times.

Dans tout le pays, 15,3 millions de personnes ont été infectées et plus de 288000 Américains sont décédés des suites d’un coronavirus.