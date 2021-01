Le fabricant américain de machines à voter Dominion a poursuivi Rudy Giuliani pour diffamation pour de fausses allégations présumées lors de l’élection présidentielle américaine de 2020.

Dominion Voting Systems a réclamé 1,3 milliard de dollars (1,07 milliard d’euros) de dommages et intérêts contre l’ancien maire de New York et avocat personnel de l’ancien président américain Donald Trump.

Tout au long de la campagne, Trump, Giuliani et d’autres alliés proches ont répété les allégations selon lesquelles les machines du Dominion avaient « inversé les votes » selon lesquelles il y avait des problèmes avec le logiciel de l’entreprise.

Dominion a toujours nié catégoriquement les allégations.

Pendant ce temps, dans une transcription enregistrée, l’avocat général du secrétaire d’État à la Géorgie, Ryan Germany, a fermement nié à Trump que Dominion avait remplacé des pièces de leurs machines à voter.

Dans la réclamation de 107 pages devant un tribunal fédéral de Washington, Dominion affirme que Giuliani «a fabriqué et diffusé» de fausses théories du complot qui ont endommagé la réputation de l’entreprise et mis en danger ses employés.

« Giuliani a lancé une campagne de désinformation virale sur Dominion qui a atteint des millions de personnes et causé d’énormes dommages à Dominion », indique le procès.

« Le fondateur et les employés de Dominion ont été harcelés et ont reçu des menaces de mort, et Dominion a subi un préjudice sans précédent et irréparable. »

Dominion Voting Systems a décrit Giuliani comme l’une des principales voix derrière l’affirmation selon laquelle les bulletins de vote avaient été truqués en faveur du démocrate Joe Biden.

La société affirme également que ses contrats avec près de 30 États et des centaines de comtés américains «sont menacés» et estime qu’ils pourraient perdre environ 200 millions de dollars (plus de 164 millions d’euros) de bénéfices au cours des cinq prochaines années.

Giuliani a soutenu les fausses déclarations et a répété les allégations lors d’apparitions publiques et sur les réseaux sociaux.

Giuliani est le deuxième loyaliste de Trump à faire face à un litige de la société après avoir fait valoir des allégations de fraude électorale, après un autre avocat de Trump, Sidney Powell.