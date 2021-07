Rudy Giuliani interdit d’exercer le droit à Washington après la suspension de New York pour des déclarations faites alors qu’il travaillait pour Trump

RUDY Giuliani a été suspendu de l’exercice du droit dans la capitale nationale.

L’ancien maire de New York a été frappé par la dernière interdiction mercredi par la Cour d’appel de DC.

Rudy Giuliani a été suspendu de son droit d’exercer le droit à Washington DC Crédit : Rex

La Cour d’appel de DC a décidé d’interdire temporairement à l’ancien maire de New York d’exercer le droit Crédit : Getty

Giuliani a déjà vu sa licence d’avocat temporairement suspendue le 24 juin par un comité de juges à New York.

Ils l’ont condamné pour avoir fait de « fausses déclarations devant les tribunaux et le public » alors qu’il était l’avocat personnel de l’ancien président Donald Trump et tentait d’annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 où le président Joe Biden a été déclaré vainqueur.

Un jour après qu’il ait été essentiellement mis à l’écart dans l’État de New York, un avocat disciplinaire basé à Washington a cherché à suspendre la licence de Giuliani là-bas jusqu’à ce qu’un résultat soit obtenu dans l’affaire de New York, selon le Washington Post.

La Cour d’appel de DC a accepté.

Giuliani avait initialement été suspendu de l’exercice du droit à New York en juin, citant sa « campagne Stop the Steal » affirmant que « la fraude électorale généralisée, la victoire à l’élection présidentielle américaine de 2020 a été volée à son client ». Crédit : EPA

Le client était l’ancien président Donald Trump Crédit : AFP

Le processus pour parvenir à une décision sur l’opportunité de rendre les suspensions permanentes, de sanctionner ou éventuellement de réintégrer Giuliani pourrait s’éterniser pendant des années.

L’affaire contre l’ancien procureur fédéral qui a été maire de New York de 1994 à 2001 et était l’avocat personnel de l’ancien président Donald Trump, découle de sa longue campagne « Stop the Steal » affirmant que des personnes décédées, des immigrants ou des criminels ont voté dans divers États.

La décision des juges de New York a affirmé que Giuliani pratiquait la désinformation « en sa qualité d’avocat de l’ancien président Donald J. Trump et de la campagne Trump dans le cadre de l’échec de Trump pour sa réélection en 2020 ».

« Ces fausses déclarations ont été faites pour renforcer indûment le récit de l’intimé selon lequel en raison d’une fraude électorale généralisée, la victoire à l’élection présidentielle américaine de 2020 a été volée à son client. »

Les suspensions à New York et DC interviennent après que des agents du FBI ont perquisitionné l’appartement du cabinet d’avocats de Giuliani dans l’Upper East Manhattan et ont saisi divers appareils électroniques dans une enquête de lobbying en Ukraine. Crédit : EPA

Giuliani poussé à annuler les résultats présidentiels de 2020 qui penchaient en faveur du président actuel Joseph Biden Crédit : Reuters

Ils ont ensuite conclu que les actions de Giuliani menaçaient l’intérêt public et par conséquent « justifiaient une suspension provisoire de la pratique du droit ».

L’action du tribunal contre lui qui pratique le droit à New York est intervenue après que son domicile a été perquisitionné par le FBI dans le cadre d’une enquête fédérale visant à déterminer s’il a enfreint les lois sur le lobbying en Ukraine alors qu’il travaillait pour Trump.

En avril, des enquêteurs fédéraux ont saisi des appareils électroniques dans l’appartement du cabinet d’avocats de Giuliani dans l’Upper East Side de Manhattan après avoir exécuté un mandat de perquisition dans le cadre de l’enquête fédérale.

Giuliani a nié tout acte répréhensible.

En fait, après le raid, Giuliani s’en est pris aux tactiques et aux motivations du FBI lors du raid de l’aube.

Giuliani a nié à plusieurs reprises avoir commis des actes répréhensibles Crédit : AP

Giuliani pense qu’il est injustement pointé du doigt pour avoir représenté l’ancien président Crédit : AP

« Vers 6 heures du matin, on a frappé à ma porte, un coup très fort, et à l’extérieur il y avait un groupe d’un nombre infini d’agents du FBI », a déclaré Giuliani à Fox News.

« Habituellement, une personne qui a été un ancien procureur américain adjoint, un procureur américain, un maire, le procureur général adjoint, reçoit généralement une assignation à comparaître, ne fait pas perquisitionner son domicile. »

Mais Giuliana est convaincue que le ministère de la Justice et le FBI le distinguent pour son soutien indéfectible à l’ancien président Trump.

« Au lieu de cela, le ministère de la Justice a décidé qu’il était plus prioritaire de signifier (à l’aube) des mandats de perquisition pour des appareils électroniques au domicile et au cabinet d’avocats de l’ancien maire Rudolph Giuliani. »

Après la décision d’interdire à Giuliani d’exercer le droit à New York, l’ancien président et client légal a dénoncé la décision comme un stratagème de la « gauche radicale », puis le citoyen de Floride a déclaré: « New York est hors de contrôle ».

« Pouvez-vous croire que New York veut retirer à Rudy Giuliani, un grand patriote américain, sa licence d’avocat parce qu’il a combattu ce qui s’est déjà avéré être une élection frauduleuse ? » Trump a écrit dans la déclaration.

« Le plus grand maire de l’histoire de la ville de New York, l’Eliot Ness de sa génération, l’un des plus grands combattants du crime que notre pays ait jamais connu, et c’est ce que la gauche radicale lui fait.

« Tout New York est hors de contrôle, la criminalité est à un niveau record – ce n’est rien d’autre qu’une chasse aux sorcières, et ils devraient avoir honte d’eux-mêmes », a poursuivi l’ancien président.

« REPRENEZ L’AMÉRIQUE ! »