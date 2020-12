L’avocat personnel du président Trump, Rudy Giuliani, se prépare à témoigner devant le Michigan House Oversight Committee le 2 décembre | Rey Del Rio / Getty Images

Il est l’un des plus d’une douzaine de personnes sur l’orbite de Trump à contracter le coronavirus depuis octobre.

Le président Donald Trump a annoncé sur Twitter dimanche après-midi que son avocat personnel, Rudy Giuliani, avait été testé positif au coronavirus.

Giuliani « a été testé positif au virus chinois », Trump a tweeté, utilisant le terme raciste qu’il utilise habituellement pour désigner le coronavirus. « Guérissez bientôt Rudy, nous continuerons !!! »

.@RudyGiuliani, de loin le plus grand maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour dénoncer les élections les plus corrompues (de loin!) de l’histoire des États-Unis, a été testé positif pour le virus chinois. Guérissez bientôt Rudy, nous continuerons !!! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 décembre 2020

Le test positif de Giuliani survient environ deux semaines après que son fils ait été testé positif. On ne sait pas comment et quand Giuliani a contracté le virus.

Giuliani a voyagé constamment à travers le pays ces dernières semaines, menant les efforts juridiques infructueux de Trump pour contester les résultats de l’élection présidentielle de 2020, et s’est rendu au Michigan, en Pennsylvanie et en Arizona – tous les États avec un nombre élevé de cas de virus – au cours des deux dernières années. semaines. Il a été en contact avec des membres de l’équipe juridique de Trump ces derniers jours, ainsi qu’avec des témoins alléguant à tort des irrégularités de vote et des législateurs du Michigan.

Mercredi, il a participé à un témoignage affirmant à tort que des votes avaient été illégalement exprimés dans le Michigan lors d’une session en salle en grande partie sans masque devant le comité de surveillance de la maison du Michigan. Selon le moment où Giuliani a été infecté, les personnes présentes peuvent être exposées à un risque d’exposition.

Le président n’a pas dit dimanche si Giuliani était symptomatique ou s’il prévoyait de s’isoler pour éviter d’infecter les autres avec Covid-19. À 76 ans et s’identifiant comme un homme, il fait partie d’un groupe considéré comme étant plus à risque de complications et d’issue plus négative de la maladie.

Giuliani est le dernier des nombreux personnages et membres du personnel sur l’orbite du président à contracter le coronavirus, y compris Trump lui-même, une grande partie de la famille du président, son chef de cabinet, plusieurs conseillers principaux et l’attaché de presse de la Maison Blanche. Au total, plus d’une douzaine de personnes sur l’orbite personnelle du président ont été testées positives depuis octobre.

Une partie de cette propagation a été attribuée au fait que le cercle restreint de Trump a systématiquement refusé de porter des masques et de respecter les protocoles de distanciation sociale. Par exemple, le président a organisé un certain nombre de grands événements intérieurs sans masque – y compris une fête célébrant la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett. Ce parti a été qualifié d’événement de «super épandeur» par le Dr Anthony Fauci, expert fédéral en matière de maladies infectieuses et membre du groupe de travail national sur les coronavirus.

Giuliani a participé à un certain nombre de ce type d’événements à haut risque, de l’audience de mercredi à un rassemblement que l’ancien maire a organisé pour Trump avant les élections. Comme beaucoup de membres de l’équipe du président, Giuliani n’a pas montré de soutien solide pour les précautions telles que le port de masque; en octobre, Giuliani a critiqué le président élu Joe Biden pour son habitude de porter des masques et a déclaré que son utilisation était destinée à susciter la peur.

«Ce n’est pas une science de porter ce masque, Joe, lorsque vous prononcez un discours et que les gens sont à 30 à 40 mètres de vous», a déclaré Giuliani lors d’une interview avec Fox News. «La seule chose que vous pouvez infecter est le prompteur qui est près de chez vous. Alors, je vois à travers vous. C’est une déclaration politique pour effrayer les gens en portant ce masque. Vous n’avez pas besoin de ce masque lorsque vous vous tenez sur un podium. »