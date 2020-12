L’avocat personnel du président Donald Trump, Rudy Giuliani, s’est rendu jeudi en Géorgie pour présenter des images de surveillance à un sous-comité judiciaire du Sénat qui aurait montré des preuves de fraude électorale dans l’État.

La vidéo provenait de la State Farm Arena, le plus grand centre de vote de Géorgie.

Selon CBS, le clip montre des gens qui sortent au moins quatre urnes de vote sous une table et les comptent alors qu’il n’y a pas de superviseur électoral présent.

Jacki Pick, un avocat bénévole en Géorgie qui a présenté les preuves au Sénat de l’État, a déclaré: « La même personne qui est restée derrière, la personne qui a nettoyé l’endroit sous le prétexte que nous allons arrêter de compter est la personne qui a mis le table là à 8,22 heures du matin. J’ai vu quatre valises sortir de dessous la table.

Au cours de la présentation, Giuliani a affirmé qu’au total il y avait eu «231 188 bulletins de vote avec aucun enregistrement de retour du tout et vous avez pu 134 000 d’entre eux, mais vous avez conservé 96 600 votes là où il n’y avait aucun enregistrement de retour pour eux».

«Qu’est-ce que cela suggère? Demanda Giulani. «Phantom vote», dit-il.

La vidéo est la première fois que l’équipe juridique du président présente des preuves de fraude électorale.

Selon CBS, il y a environ 6 000 bulletins de vote dans chaque urne, ce qui, s’il était exact, représenterait environ 24 000 votes potentiels.

Biden a battu Trump d’un peu plus de 12500 voix en Géorgie, Biden ayant reçu près de deux fois plus du nombre record de votes par correspondance que le président républicain, selon le bureau du secrétaire d’État.

Lors de la présentation, il y avait au moins un législateur qui a remis en question la validité de la vidéo.

« La question est, depuis que cela a été démystifié à plusieurs reprises, quelles preuves pouvez-vous nous donner pour contrer ce que nos responsables électoraux nous ont présenté il y a seulement une heure? » dit le législateur.

Pick a répondu: « Vous venez de le voir, vos fonctionnaires doivent regarder la vidéo. »

Giuliani a également présenté des témoins pour vérifier la fraude alléguée, chacun affirmant avoir signé un affidavit sous serment.

Mardi, un haut responsable des élections en Géorgie a critiqué la rhétorique entourant les élections et les menaces de violence qui en ont résulté et a spécifiquement appelé Trump à contenir ses partisans.

Gabriel Sterling est un républicain qui a supervisé la mise en œuvre du nouveau système électoral de l’État.

Lors d’une conférence de presse de routine au Capitole de l’État pour fournir une mise à jour sur le recomptage de la course présidentielle demandé par Trump, Sterling a averti le président et les deux sénateurs américains de Géorgie, qui sont tous deux enfermés dans des courses serrées contre les démocrates et ont appelé le secrétaire du GOP. de l’État Brad Raffensperger de démissionner pour avoir prétendu avoir mal géré l’élection.

«Monsieur le Président, vous n’avez pas condamné ces actions ou ce langage. Sénateurs, vous n’avez condamné ni ce langage ni ces actions », a déclaré Sterling.

«Cela doit cesser. Nous avons besoin que vous interveniez, et si vous voulez prendre une position de leadership, montrez-en.

Trump, cependant, n’a pas pris à cœur les reproches, réitérant des allégations non prouvées de fraude liées aux bulletins de vote par correspondance dans un tweet mardi soir qui a répondu à un journaliste d’Atlanta TV qui a tweeté à propos de la dénonciation de Sterling.

« Élection truquée », a tweeté Trump. «Montrez les signatures et les enveloppes. Exposez la fraude électorale massive en Géorgie. De quoi le secrétaire d’État et Brian Kemp ont-ils peur? Ils savent ce que nous trouverons !!!

Kemp a déclaré jeudi à The Ingraham Angle que la loi de l’État donne au secrétaire d’État le pouvoir de vérifier ou d’ajuster les procédures électorales si nécessaire.

Il a affirmé qu’il avait «appelé tôt» Raffensperger pour qu’il fasse un audit de signature.

‘De toute évidence, le secrétaire d’État, selon les lois et le [state] La Constitution devrait ordonner cela et il ne l’a pas fait.

« Je pense que cela devrait être fait », a ajouté Kemp.

Des gens ont conduit dans des caravanes devant la maison de Raffensperger, sont entrés dans sa propriété et ont envoyé des menaces sexualisées au téléphone portable de sa femme, a déclaré Sterling.

Raffensperger et Sterling ont tous deux des policiers stationnés à l’extérieur de leurs maisons, et le bureau d’enquête de Géorgie a déclaré qu’il enquêtait sur d’éventuelles menaces contre des responsables pour déterminer leur crédibilité.

Sterling a déclaré que sa colère avait débordé lorsqu’il a appris qu’un entrepreneur de Dominion Voting Systems aidant à l’effort de recomptage dans la banlieue du comté de Gwinnett avait reçu des menaces de mort après que quelqu’un ait filmé une vidéo de lui transférant un rapport sur un ordinateur du comté et avait faussement déclaré que le jeune homme manipulait les élections. Les données.

«Il y a un nœud coulant là-bas avec son nom dessus. Ce n’est pas vrai », a déclaré Sterling, ajoutant que l’entrepreneur n’avait pas recherché la vedette en prenant un poste de premier plan comme Sterling ou en candidat à un poste comme Raffensperger. «Ce gamin a pris un travail. Il vient de prendre un travail.

Trump a qualifié la semaine dernière Raffensperger d’« ennemi du peuple », a noté Sterling, ajoutant: « Cela a aidé à ouvrir les vannes à ce genre de merde. »

Sterling a exhorté le président à intervenir et à dire à ses partisans de ne pas commettre d’actes de violence. «Quelqu’un va se blesser. Quelqu’un va se faire tirer dessus. Quelqu’un va se faire tuer », a déclaré Sterling.

Le porte-parole de la campagne Trump, Tim Murtaugh, a déclaré dans un communiqué mardi soir: « Personne ne devrait s’engager dans des menaces ou des violences, et si cela s’est produit, nous le condamnons pleinement. »

Les campagnes des Sens républicains américains David Perdue et Kelly Loeffler ont tous deux publié mardi soir des déclarations condamnant la violence mais critiquant également les responsables électoraux, selon les organes de presse.

«Comme de nombreux responsables, en tant que personne qui a fait l’objet de menaces, le sénateur Loeffler condamne bien entendu la violence sous toutes ses formes. Comme il est ridicule de suggérer le contraire, a déclaré le porte-parole de la campagne Loeffler, Stephen Lawson.

« Nous condamnons également l’inaction et le manque de responsabilité dans le processus de notre système électoral – et ne nous excuserons pas de l’avoir dénoncé. »