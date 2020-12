Rudy Giuliani a déclaré bruyamment que le chemin vers la présidence de Trump n’impliquait pas les tribunaux, les juges de six États ayant rejeté les appels de son équipe pour fraude électorale, portant un coup crucial aux efforts du président pour obtenir un deuxième mandat.

L’avocat personnel de Trump s’exprimait vendredi à Hannity alors qu’il faisait la réclamation et se plaignait des récents rejets au Nevada et en Géorgie.

«Le fait est que nous n’avons pas besoin de tribunaux. La Constitution des États-Unis donne le pouvoir exclusif au législateur de l’État de décider des élections présidentielles », a expliqué Giuliani à Hannity.

«En fait, si nous retournons aux Pères Fondateurs, ils nous diront que nous faisons une erreur.

« Cela devrait être renvoyé directement à la Chambre des représentants et au Sénat de chaque État et ils devraient tenir des auditions, ils devraient avoir des déterminations factuelles et ils devraient décider quel est le bon compte de vote. »

L’affirmation audacieuse de Giuliani intervient alors que l’équipe juridique de Trump continue de voir ses affaires rejetées dans six États clés dont elle a besoin pour sécuriser les élections – Arizona, Géorgie, Michigan, Minnesota, Nevada et Wisconsin.

La campagne Trump a déposé 46 poursuites, dont aucune n’a fait de progrès sérieux, depuis que Joe Biden a été nommé président élu le 7 novembre.

Un juge a rejeté vendredi une tentative républicaine d’annuler la victoire de Biden en Arizona, concluant que le chef du GOP de l’État n’avait pas prouvé la fraude ou l’inconduite dans sa contestation des résultats des élections dans le métro de Phoenix. Le juge a également noté que les preuves présentées au procès n’inverseraient pas la perte de Trump dans l’État.

Le juge Randall Warner a rejeté la contestation par la présidente du Parti républicain de l’Arizona, Kelli Ward, des bulletins de vote dans le métro de Phoenix, qui ont été dupliqués parce que les bulletins de vote antérieurs des électeurs étaient endommagés ou ne pouvaient pas être passés dans les tabulateurs. Les observateurs du scrutin appelés à témoigner par Ward ont déclaré avoir été témoins de problèmes dans le traitement des bulletins de vote en double, mais le juge a déclaré que ces problèmes avaient été signalés aux travailleurs électoraux, qui ont ensuite corrigé les erreurs.

Warner a écrit «il n’y a aucune preuve que les inexactitudes étaient intentionnelles ou faisaient partie d’un stratagème frauduleux. C’étaient des erreurs. Et étant donné à la fois le petit nombre de bulletins de vote en double et le faible taux d’erreur, les preuves ne montrent aucun impact sur le résultat.

Six affaires intentées par Trump et ses alliés républicains au Michigan ont été rejetées ou abandonnées. Mercredi, Giuliani est apparu lors d’une réunion publique avec les législateurs et a exhorté les militants à faire pression, voire à menacer, la législature contrôlée par le GOP pour qu’elle «intensifie» et attribue les 16 voix électorales de l’État à Trump malgré la victoire de 154 000 voix de Biden.

Une cour d’appel du Michigan a rejeté vendredi un appel de la campagne de Trump pour contester la façon dont les bulletins de vote par correspondance étaient traités à Detroit et dans d’autres problèmes.

Le dernier procès à Georiga a rejoint plus de 40 autres contestations judiciaires soulevées par la campagne et les partisans de Trump qui alléguaient une fraude électorale généralisée.

Dans le Wisconsin, la Cour suprême de l’État a refusé jeudi d’entendre le procès de Trump cherchant à annuler sa perte dans l’État du champ de bataille. Dans une décision partagée, le tribunal ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé des demandes, mais a déclaré que l’affaire devait d’abord se frayer un chemin devant les tribunaux inférieurs.

La Cour suprême du Wisconsin a également refusé vendredi d’entendre un procès intenté par un groupe conservateur pour la perte de Trump.

La campagne Trump a perdu sa tentative d’annuler les résultats des élections au Nevada et la Cour suprême du Minnesota a rejeté une contestation intentée par les législateurs du GOP.

Vendredi, la campagne de Trump a intenté une action en justice en Géorgie visant à invalider les résultats des élections dans ce pays, la dernière d’une série de contestations judiciaires visant à annuler sa perte qui n’a jusqu’à présent abouti à rien.

La campagne Trump a affirmé dans un communiqué qu’il y avait « littéralement des dizaines de milliers de votes illégaux qui ont été exprimés, comptés et inclus » lors des élections générales de 2020.

Le président élu Biden a remporté l’élection avec 306 votes du collège électoral – contre les 270 requis – contre 232 pour Trump.