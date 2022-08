Rudy Giuliani comparaît devant le grand jury dans l’enquête électorale de Géorgie 2020

Rudy Giuliani a été interrogé mercredi devant un grand jury spécial à Atlanta dans le cadre d’une enquête sur les tentatives de l’ancien président américain Donald Trump et d’autres d’annuler la défaite électorale de Trump en 2020 en Géorgie.

L’ancien maire de New York et avocat de Trump est resté à l’intérieur du palais de justice du comté de Fulton après plusieurs heures à répondre à des questions dans le cadre d’une enquête qui s’intensifie rapidement et qui a pris au piège plusieurs alliés de Trump.

L’interrogatoire de Giuliani s’est déroulé à huis clos, car les procédures du grand jury sont secrètes. Envahi par les caméras de presse mercredi matin alors qu’il sortait d’une limousine sur les marches du palais de justice, Giuliani a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de parler de son témoignage.

“Les grands jurys, si je me souviens bien, sont secrets”, a déclaré Giuliani, qui est venu au tribunal avec son avocat, Robert Costello. “Ils posent les questions et nous verrons.”

Rudy Giuliani arrive mercredi au palais de justice du comté de Fulton. (John Bazemore/Associated Press)

Bien que les règles de secret du grand jury interdisent aux personnes présentes lors du témoignage du grand jury d’en discuter, cette interdiction ne s’applique pas aux témoins, y compris Giuliani. En tant qu’ancien procureur fédéral, il connaît probablement ces règles.

Cible de l’enquête

On ne sait pas ce que Giuliani sera prêt à dire maintenant que ses avocats ont été informés qu’il est la cible de l’enquête.

L’enquête menée par le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a renforcé l’examen des efforts désespérés et finalement échoués pour annuler la victoire électorale du démocrate Joe Biden en 2020. C’est l’une des nombreuses enquêtes sur les actions de Trump au pouvoir alors qu’il jette les bases d’une autre course à la Maison Blanche en 2024.

Willis a ouvert son enquête après la divulgation d’un remarquable appel téléphonique du 2 janvier 2021 entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger. Lors de l’appel, Trump a suggéré que Raffensperger pourrait “trouver” le nombre exact de votes qui seraient nécessaires pour inverser les résultats des élections en Géorgie.

Trump a nié tout acte répréhensible. Il a décrit l’appel comme “parfait”.

Le procureur de district envisage d’appeler Trump pour témoigner

Le mois dernier, Willis a déposé des requêtes pour contraindre à témoigner sept associés et conseillers de Trump. Elle a également déclaré qu’elle envisageait d’appeler Trump lui-même pour témoigner, et l’ancien président a embauché une équipe juridique à Atlanta qui comprend un éminent avocat de la défense pénale.

En cherchant le témoignage de Giuliani, Willis a noté qu’il était à la fois un avocat personnel de Trump et un avocat principal de la campagne 2020 de Trump.

Elle a rappelé dans une pétition comment Giuliani et d’autres ont comparu lors d’une réunion du comité sénatorial de l’État à la fin de 2020 et ont présenté une vidéo qui, selon Giuliani, montrait des agents électoraux produisant des “valises” de bulletins de vote illégaux provenant de sources inconnues, hors de la vue des observateurs électoraux. Les allégations de fraude ont été démystifiées par les responsables électoraux géorgiens dans les 24 heures. Pourtant, Giuliani a continué à faire des déclarations au public et lors des audiences législatives ultérieures, alléguant une fraude électorale généralisée à l’aide de la vidéo démystifiée, a noté Willis dans son dossier.

Deux des travailleurs électoraux vus dans la vidéo, Ruby Freeman et Wandrea “Shaye” Moss, ont déclaré avoir fait l’objet d’un harcèlement incessant en ligne et en personne après sa diffusion lors de l’audience législative du 3 décembre en Géorgie au cours de laquelle Giuliani a comparu. Lors d’une autre audience une semaine plus tard, Giuliani a déclaré que les images montraient les femmes “passant subrepticement autour des ports USB comme s’il s’agissait de flacons d’héroïne ou de cocaïne”. En fait, ils passaient un bonbon.

Willis a écrit dans le dossier du tribunal que la comparution et le témoignage de Giuliani faisaient “partie d’un plan coordonné multi-États par la campagne Trump pour influencer les résultats des élections de novembre 2020 en Géorgie et ailleurs”.

Willis a également écrit dans une pétition demandant le témoignage de l’avocat Kenneth Chesebro qu’il avait travaillé avec Giuliani pour coordonner et mettre en œuvre un plan visant à faire en sorte que les républicains de Géorgie servent de faux électeurs. Ces 16 personnes ont signé un certificat déclarant à tort que Trump avait remporté l’élection présidentielle de 2020 et se déclarant les électeurs “dûment élus et qualifiés” de l’État même si Biden avait remporté l’État et qu’une liste d’électeurs démocrates avait été certifiée.

Tenter de retarder l’apparition

Les avocats de Giuliani ont tenté de retarder sa comparution devant le grand jury spécial, affirmant qu’il n’était pas en mesure de voler en raison d’une opération de stent cardiaque début juillet.

Mais le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, qui supervise le grand jury spécial, a déclaré lors d’une audience la semaine dernière que Giuliani devait être à Atlanta mercredi et pouvait voyager en bus, en voiture ou en train si nécessaire.

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait fait le voyage, Giuliani a déclaré aux journalistes: “Je vais vous donner une réponse: je n’ai pas marché.”

D’autres alliés de Trump ont également été entraînés dans l’enquête. Le sénateur Lindsey Graham, un républicain de Caroline du Sud, a reçu une assignation à comparaître lui ordonnant de comparaître pour témoigner le 23 août. Graham a contesté cette assignation, citant ses protections en tant que membre du Congrès. Un juge a rejeté lundi cet argument et a déclaré qu’il devait témoigner. Graham a dit qu’il ferait appel.

Willis a indiqué qu’elle était intéressée par les appels entre Graham et Raffensberger au sujet des résultats en Géorgie dans les semaines suivant les élections.