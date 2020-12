Rudy Giuliani a célébré une «grande victoire pour des élections honnêtes» après qu’un juge du Michigan ait autorisé une enquête sur les machines à voter du Dominion.

L’avocat personnel du président a tweeté: « GRAND GAGNANT POUR DES ÉLECTIONS HONNÊTES. Le juge du comté d’Antrim, dans le Michigan, ordonne l’examen médico-légal de 22 machines à voter du Dominion.

Il a ajouté: « C’est là que la machine indigne de confiance du Dominion a transféré 6000 votes de Trump à Biden. Augmentation des votes par Dominion [sic] partout dans l’État.

Le juge Kevin Elsenheimer a autorisé l’enquête dans le comté rural d’Antrim. Mais l’enquête porte sur une affirmation de l’électeur William Bailey sur la validité d’un vote sur une proposition concernant la marijuana, et non sur l’élection présidentielle.

Malgré cela, l’avocate de Trump, Jenna Ellis, a déclaré à Fox News dimanche matin: « Notre équipe pourra entrer ce matin vers 8h30 et sera là pendant environ huit heures pour procéder à cet examen médico-légal et nous aurons le résultats dans environ 48 heures, et cela nous en dira beaucoup sur ces machines.

Le porte-parole du comté d’Antrim, Jeremy Scott, a déclaré à The Detriot Free Press que des images médico-légales des machines seraient prises à partir de dimanche.

Le président a également qualifié le Dominion de «désastre», suggérant à tort que leurs votes sont «comptés dans les pays étrangers». Un électeur en Géorgie est photographié à l’aide des machines

Le comté a initialement appelé à une victoire pour Joe Biden, mais a ensuite précisé que Trump avait gagné par plusieurs milliers de voix; ils ont appelé l’erreur l’erreur humaine.

L’ordonnance du juge Elsenheimer autorise la prise de photos médico-légales à partir de machines utilisées lors des élections du 3 novembre.

Dimanche, il a été révélé que le témoin vedette dans l’affaire de « fraude électorale » de Trump dans le Michigan avait récemment été libéré de la probation après avoir été accusé d’avoir envoyé des vidéos pornographiques à l’ex-épouse de son fiancé, puis d’avoir tenté de l’accuser de les voler, selon les rapports.

Mellissa Carone, 33 ans, a été condamnée à 12 mois de probation pour l’infraction dans le comté de Wayne, Michigan, en septembre 2019.

L’avocat de Trump, Jenna Ellis, a confirmé qu’ils seraient là pour l’examen « médico-légal »

La mère de deux enfants, alors Mellissa Wright, aurait harcelé la victime de 42 ans pendant une période de deux ans, la traquant et lui envoyant des vidéos explicites à partir d’un compte anonyme d’elle-même en train d’avoir des relations sexuelles avec son partenaire, l’ex de la victime. mari.

Les enquêteurs ont réussi à retracer l’adresse IP des e-mails jusqu’à Carone et elle a plus tard admis aux enquêteurs qu’elle était la personne responsable de leur envoi, selon des documents obtenus par Deadline Detroit.

Comme indiqué exclusivement par DailyMail.com la semaine dernière, Carone a d’abord été accusée d’obscénité et de crimes informatiques, mais les accusations ont ensuite été réduites à une accusation de délit de conduite désordonnée dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec les procureurs.

Sa probation a pris fin le 13 septembre, quelques semaines seulement avant le jour du scrutin, lorsqu’une agence de placement temporaire a embauché Carone pour aider Dominion Voting Systems à Detroit.

Carone avait déclaré mercredi à l’audience du Michigan House Oversight Committee à propos de ses affirmations selon lesquelles elle avait vu des agents de vote faire passer des bulletins de vote dans des machines à voter « des milliers de fois », ce qu’un juge avait déjà déclaré « non crédible ».

Carone est devenue une sensation virale lorsqu’elle a comparu à une audience du Michigan House Oversight Committee la semaine dernière, dans laquelle elle a livré un témoignage étrange sur des allégations de fraude électorale généralisée.

Le comté d’Antrim a initialement appelé à une victoire pour Joe Biden, mais a ensuite précisé que Trump avait gagné par plusieurs milliers de voix; Ils ont appelé l’erreur erreur humaine

Le président a également qualifié le Dominion de «désastre», suggérant à tort que leurs votes sont «comptés dans les pays étrangers».

Les serveurs qui exécutent le logiciel Dominion se trouvent dans des bureaux électoraux locaux, pas dans des pays étrangers. Les affirmations selon lesquelles l’entreprise a des serveurs étrangers ou des liens avec l’Allemagne ou le Venezuela sont fausses.

« Il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou ait été compromis de quelque manière que ce soit » lors des élections de 2020, selon une déclaration conjointe publiée par l’Agence fédérale de cybersécurité et de sécurité des infrastructures.

Le mois dernier, un porte-parole de Dominion Voting Systems a déclaré qu’il était «physiquement impossible» pour ses machines de modifier les sélections des électeurs.