Le président Donald Trump a déclaré que l’avocat Rudy Giuliani « se portait très bien » après que son avocat ait été hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus.

Le président a commenté la condition de l’avocat qui dirige les efforts pour annuler l’élection un jour après que Trump a tweeté à propos du test de coronavirus de Giuliani – et au milieu des préoccupations concernant d’éventuelles infections dans son sillage.

La divulgation dimanche a soulevé des inquiétudes non seulement pour Giuliani, mais aussi pour les dizaines de personnes dans lesquelles il est potentiellement venu tout en menant des efforts à travers le pays pour utiliser les tribunaux et les législatures pour tenter de détourner le vote populaire du président élu Joe Biden.

Rudy Giuliani est apparu sur Fox News dimanche matin et était à l’hôpital ce soir-là, où il a tweeté qu’il « recevait de grands soins et se sentait bien » après avoir été testé positif pour le coronavirus. Le président Trump a déclaré que son avocat « allait bien »

Dimanche soir, la législature de l’Arizona a annoncé qu’elle fermait pendant deux semaines après la visite de Giuliani, au milieu des craintes d’un autre événement de grande diffusion en salle lié à la politique.

Trump a déclaré qu’il avait parlé à Giuliani à la première heure lundi matin depuis l’hôpital.

«Rudy va bien. Je viens de lui parler. Il va très bien », a déclaré Trump aux journalistes vendredi.

«Pas de température. Et il m’a appelé tôt ce matin. Il a été le premier appel que j’ai reçu. Il va très bien. C’est un autre champion », a rapporté Trump juste avant d’attribuer la médaille de la liberté à l’ancien lutteur olympique Dan Gable.

« Le plus grand maire de l’histoire de New York et ce qu’il fait maintenant est plus important », a déclaré Trump. Le président a ensuite mis les efforts électoraux de Giuliani – une cause qui a subi deux autres défaites juridiques lundi seul – avec sa direction de New York le 11 septembre.

Giuliani a été vu jeudi en train d’étreindre une connaissance à l’intérieur de la législature de l’État de Géorgie

Giuliani était à Atlanta jeudi où il a été accueilli par des supporters et des sympathisants

L’avocat de Trump, Jenna Ellis, tweete le 6 décembre 2020 après que Rudy Giuiani est tombé avec un coronavirus:. @ Déclaration de TeamTrump concernant le calendrier du diagnostic COVID-19 du maire Giuliani

Andrew Giuliani répond après le diagnostic de COVID de Rudy Giuliani le 6 décembre 2020: Mon père @RudyGiuliani se repose, reçoit de grands soins et se sent bien. Merci à tous les amis qui ont tendu la main, soucieux de son bien-être.

L’ancien maire de New York et actuel avocat du président Trump, Rudy Giuliani, pose avec des membres de l’Assemblée législative de l’Arizona le 30 novembre 2020, après une audience non officielle sur une fraude électorale présumée en Arizona. Dimanche soir, la législature de l’Arizona a annoncé qu’elle fermait pendant deux semaines après la visite de Giuliani

L’avocat personnel du président Donald Trump, Rudy Giuliani, écoute Jessi Jacobs, travailleuse du scrutin de Detroit, lors d’une comparution devant le Michigan House Oversight Committee le 2 décembre 2020 à Lansing, Michigan. Lors de l’audience, Giuliani Jacobs a enlevé son masque (elle ne l’a pas fait)

Jet-set de Giuliani On pense que Giuliani a voyagé en jet privé au nom du président. Au cours de deux semaines, il était dans au moins cinq États. 19 novembre: Giuliani tient une conférence de presse au siège du Comité national républicain à Washington DC, dégoulinant de teinture capillaire. Son fils Andrew, qui était là, est testé positif le lendemain, tout comme son directeur des communications. 25 novembre: Giuliani assiste à une audience à Gettysburg, Pennsylvanie. Deux des sénateurs présentent un test positif au COVID – l’un d’eux, Doug Mastriano, découvrant le résultat alors qu’il était à la Maison Blanche pour rencontrer le président. 26 novembre: Giuliani célèbre Thanksgiving au Trump Hotel de Washington DC, prenant des selfies sans masque avec des supporters. 30 novembre: Giuliani est à Phoenix, en Arizona, pour une audience tenue à l’hôtel Hyatt Regency afin d’exposer ses allégations sur la fraude électorale. La session dure 11 heures. Jenna Ellis a déclaré que Giuliani avait été testé négatif avant ce voyage. 1er décembre: Giuliani est resté en Arizona et a visité la capitale de l’État où il a rencontré plusieurs autres législateurs. 2 décembre: Giuliani est à Lansing, Michigan, pour une audience de trois heures dans un bâtiment de l’État. Lors de l’audience, il demande à Jessy Jacob de retirer son masque pour témoigner, mais elle refuse. 3 décembre: Giuliani est à Atlanta, en Géorgie, lors d’une session à l’intérieur de la capitale de l’État. Sans porter de masque, il serre les gens dans ses bras et prend des selfies. 6 décembre: Giuliani apparaît sur Fox News le matin et à 15 heures, Donald Trump confirme son test COVID positif. Il est hospitalisé à Washington DC dans la soirée. La législature de l’État de l’Arizona annonce qu’elle sera fermée pour les deux prochaines semaines après que beaucoup de leurs membres aient été exposés.

Et il l’admettra. C’était le plus grand maire. J’ai fait un travail fantastique … Et ce qu’il fait maintenant et il dira que c’est encore plus important », a déclaré Trump.

Trump a également déformé les résultats des élections, après avoir subi plus de 40 défaites au tribunal.

«En politique, j’en ai gagné deux. Donc je suis deux et 0 et c’est plutôt bien aussi », ajoutant apparemment sa défaite en 2020 à sa victoire en 2016. «Nous verrons comment cela se passera, dit-il.

Dans un rapport sur la santé de Giuliani – il est le dernier conseiller de haut niveau de Trump à avoir été testé positif au virus – un éminent médecin a fait part de ses craintes que Giuliani pourrait être son propre nœud d’infection.

«Eh bien, je suis préoccupé par la santé de Rudy», a déclaré à Newsmax le professeur du New York Medical College, le Dr Bob Lahita.

« Nous le vénérons bien sûr à New York comme l’un de nos grands anciens maires », a déclaré Lahita, a rapporté le DailyBeast.

«Il est là-haut depuis des années et je regrette vraiment le fait qu’il ait voyagé à travers le pays sans porter de masque à aucun moment. Je ne l’ai jamais vu porter un masque. Et par inadvertance, il a peut-être été un super-diffuseur. C’est avoir le diagnostic et peut-être infecter un certain nombre de personnes », a-t-il déclaré.

La semaine dernière seulement, Giuliani s’est rendu en Arizona, au Michigan et en Géorgie où il a raconté des audiences et des événements organisés pour ressembler à des audiences sur ses allégations de fraude électorale et entendu des témoins.

Mercredi, à Lansing, Michigan, Giuliani s’est opposé à l’un de ses témoins, Jessy Jacob, portant un masque facial.

À la maison d’État de Géorgie, il a été photographié en train de saluer, de se serrer dans ses bras et de prendre des selfies avec des personnes qu’il rencontrait en tenant – mais sans porter – un masque.

L’état exact de Giuliani était inconnu, mais à 18 heures dimanche soir, il a tweeté ses remerciements à un sympathisant, qui a exhorté les Américains à prier pour lui.

Dimanche soir, son fils Andrew a remercié le public pour son soutien et a déclaré que son père se reposait.

«Mon père se repose, reçoit de grands soins et se sent bien. Merci à tous les amis qui se sont montrés préoccupés par son bien-être », a-t-il déclaré.

Giuliani continuait de tweeter sur les élections lundi, évidemment depuis sa chambre d’hôpital.

Il a retweeté l’appel d’un législateur de l’État de Géorgie pour une session extraordinaire ici, elle pourrait remplacer les électeurs de Trump plutôt que ceux de Joe Biden, qui a remporté l’État par plus de 12000 voix.

«Cela montre un véritable leadership pour obtenir un résultat honnête dans un État où les élections ont été volées juste sous nos yeux. Capturé pour l’histoire par les caméras de sécurité », a déclaré Giuliani.

Son affirmation d’élection « volée » était directement contredite par l’affidavit sous serment fourni par le bureau du secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, annulant les affirmations de Giuliani selon lesquelles des images d’un centre de comptage d’Atlanta montraient une fraude électorale.

«Notre enquête et notre examen de l’ensemble des images de sécurité ont révélé qu’il n’y avait pas de bulletins mystères qui avaient été importés d’un endroit inconnu et cachés sous des tables, comme certains l’ont rapporté», a écrit l’enquêteur Frances Watson, a rapporté Fox News.

Deux jours plus tôt, Giuliani a tweeté: « PREUVES VIDÉO: Pris la main rouge, TRUMP A GAGNÉ LA GÉORGIE! »

Un juge d’un tribunal de district fédéral nommé par George W.Bush, Timothy, était en désaccord avec une décision qu’il a rendue lundi sur une affaire déposée par l’allié de Trump Sidney Powell.

« Ils veulent que ce tribunal substitue son jugement à deux millions et demi d’électeurs qui ont voté pour Joe Biden. Et je ne suis pas disposé à le faire », a déclaré le juge Batten.