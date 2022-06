Rudy Giuliani au Center of Georgia’s Trump Investigation

Le représentant Bee Nguyen, un autre démocrate qui a témoigné devant le grand jury, a assisté une semaine plus tard à une deuxième audience, tenue par la Chambre des représentants de l’État, à laquelle M. Giuliani a comparu à distance.

“C’était très surréaliste pour moi de revoir tout ce qui s’est passé avant l’audience du 10 décembre et tout ce qui s’est passé par la suite”, a-t-elle déclaré, ajoutant que, rétrospectivement, la performance de M. Giuliani et de son équipe ressemblait à cela faisait partie “d’un effort très coordonné qui a conduit à ce qui s’est passé le 6 janvier”.

L’avocat de M. Giuliani n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Ces dernières semaines, l’ancien maire de New York a été le plus visible lors de la campagne électorale à New York, où son fils, Andrew Giuliani, est candidat au poste de gouverneur. Alors qu’il faisait campagne pour son fils au cours du week-end, M. Giuliani a affirmé qu’il avait été victime d’une attaque brutale par un épicier, mais les accusations ont été limitées aux délits après que des séquences vidéo aient montré que l’homme touchait, plutôt que de frapper, M. Giuliani sur son dos en passant devant lui. (Eric Adams, le maire de New York, a déclaré mardi que c’est M. Giuliani qui devrait faire l’objet d’une enquête sur l’incident, pour avoir faussement signalé un crime.)

Depuis que les audiences en Géorgie ont été filmées, les procureurs disposent de preuves considérables avec lesquelles travailler. “Il y avait une vidéo de sept heures”, a déclaré la sénatrice Jennifer Jordan, une autre démocrate qui a comparu devant le grand jury, à propos de l’audience du Sénat, ajoutant : “Je suis à peu près sûre que le grand jury a tout vu dans son intégralité”.

Actualisé 28 juin 2022, 12 h 42 HE

M. Giuliani et M. Trump ne sont pas les seules personnes dont la conduite est examinée par le grand jury ; d’autres incluent Mark Meadows, qui, en tant que chef de cabinet de la Maison Blanche, s’est rendu en Géorgie en décembre 2020 dans le cadre d’un audit des bulletins de vote par correspondance; et le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud, qui a appelé le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, pour s’enquérir des règles de rejet des bulletins de vote par correspondance.

Parmi les accusations portées par Mme Willis figurent le racket et le complot, ainsi que celle liée à de fausses déclarations “dans des matières relevant de la compétence de l’État ou des subdivisions politiques”, qui incluraient les comités législatifs. Le grand jury spécial a été constitué début mai et a jusqu’à un an pour achever ses travaux avant de publier un rapport conseillant Mme Willis sur l’opportunité de poursuivre des poursuites pénales. “Dans un monde parfait, j’aurais fini dans les 60 à 90 prochains jours”, a déclaré Mme Willis lors d’une interview le mois dernier. “Mais je vis dans un monde imparfait.”