Rudy Giuliani a admis que son associé avait envoyé un courrier électronique aux responsables de la campagne de Trump pour lui demander d’être payé 20000 dollars par jour pour contester les résultats des élections de novembre.

Giuliani, qui est l’un des avocats personnels de Trump, a précédemment nié avoir demandé de l’argent pour ses services juridiques, affirmant qu’il souhaitait aider gratuitement à prouver les allégations de fraude électorale.

Cependant, lors d’une conversation téléphonique avec le New York Times vendredi, l’homme de 74 ans a admis que son associée, Maria Ryan, avait envoyé un e-mail le 4 novembre demandant un paiement à au moins trois responsables de la campagne Trump.

Giuliani a déclaré à la publication qu’il était aussi « inconscient » que l’e-mail avait été envoyé qu’il était « hors de la ville » à l’époque.

«Je n’ai jamais eu la seule attente d’être payé un sou», a déclaré Giuliani au Times.

«Je me sens extrêmement mal d’être dépeint comme une sorte de chasseur d’ambulance à la recherche d’argent».

La lettre de Ryan aurait déclaré qu’au lieu de Giuliani exigeant 2 000 dollars de l’heure, «nous contracterions 20 000 dollars par jour, ce qui comprendra toutes les dépenses de M. Giuliani et de son personnel».

L’aveu de Giuliani est intervenu une semaine après que Trump ait ordonné à ses collaborateurs de ne pas payer les frais juridiques à Rudy Giuliani.

Des sources ont également déclaré au Washington Post que Trump « avait exigé qu’il approuve personnellement tout remboursement des dépenses engagées par Giuliani alors qu’il voyageait en son nom pour contester les résultats des élections dans des États clés ».

Giuliani a déclaré vendredi au Times qu’il n’avait reçu aucun argent pour avoir aidé Trump dans son offre légale, à part avoir « quelques dépenses remboursées ».

On ne sait pas si Trump et Giuliani sont actuellement en bons termes. Giuliani n’a pas divulgué l’état de leur relation lors de son entretien.

La semaine dernière, il a déclaré qu’il ne ferait pas partie de l’équipe juridique de Donald Trump pour le prochain procès de destitution du Sénat de l’ancien président lié au siège du Capitole le 6 janvier.

Giuliani a déclaré à ABC: « Parce que j’ai prononcé un discours antérieur [at the January 6 Trump rally], Je suis témoin et donc incapable de participer à la cour ou à la chambre du Sénat.

Au cours du discours, Giuliani avait demandé à ses partisans de s’engager dans un « procès par combat » quelques instants avant de prendre d’assaut le Capitole – des commentaires qui l’ont laissé face à ses propres problèmes juridiques potentiels.

Giuliani est l’un des rares alliés qu’il reste à Trump et il le défend vigoureusement en public depuis sa défaite électorale.

Mais les poursuites judiciaires de l’ancien maire de New York pour contester les élections ont parfois pris des virages étranges, comme la célèbre conférence de presse tenue dans le parking du Four Seasons Total Landscaping à l’extérieur de Philadelphie.

Cela a conduit à la spéculation que l’emplacement avait été réservé par erreur dans la croyance qu’il s’agissait du haut de gamme Four Seasons Hotel Philadelphia dans le centre-ville, bien que l’incident n’ait jamais été pleinement expliqué.

Lors d’une autre conférence de presse, au Comité national républicain de Washington DC, un Giuliani agité et en sueur semblait fondre à la télévision en direct, avec une sorte de teinture pour cheveux dégoulinant sur le côté de son visage.

Trump, qui est connu pour se fixer sur l’image de ses collaborateurs, insistant sur le fait qu’ils projettent un placage poli, était probablement mécontent de ces débâcles et de la moquerie qu’ils dessinaient.

De plus, Giuliani fait maintenant face à sa propre exposition juridique potentielle pour avoir dit à ses partisans de s’engager dans un « procès par combat » dans ses remarques lors d’un rassemblement du 6 janvier, à la suite duquel les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain.

Défendant ses remarques de rallye, Giuliani a déclaré qu’il citait la série HBO Game Of Thrones, qu’il a inexplicablement décrite comme un « documentaire célèbre sur l’Angleterre médiévale fictive ».

Les commentaires de Giuliani au rassemblement apparaissent comme des preuves de destitution, après qu’un rapport du comité judiciaire de la Chambre les a cités avant que la Chambre ne vote pour destituer Trump mercredi sur un seul chef d ‘«incitation à l’insurrection».

Giuliani est également confronté à une éventuelle expulsion de l’Association du barreau de l’État de New York pour ses propos incendiaires.

La révocation de l’association du barreau, une organisation à adhésion volontaire datant de 1876, n’est pas la même chose que d’être radiée et interdite d’exercer le droit. Cela ne peut être fait que par les tribunaux.