Rey Del Rio

L’ancien diplomate ukrainien au centre d’affirmations républicaines farfelues selon lesquelles Kiev, et non Moscou, était intervenu dans la course présidentielle de 2016 a été formellement sanctionné par le département du Trésor américain.

Andrii Telizhenko a tissé un réseau d’histoires reprises avec enthousiasme par les partisans de Donald Trump, y compris son avocat personnel, Rudy Giuliani, qui a utilisé ces preuves présumées pour tenter de critiquer le fils du président élu Joe Biden, Hunter Biden, avant les élections de 2020.

Lundi, le Trésor a accusé Telizhenko de «faire partie d’un réseau d’influence étranger lié à la Russie». Fait intéressant, le gouvernement américain a également choisi de déclarer officiellement que les scandales bien-aimés de Trump en Ukraine étaient «faux».

Telizhenko a tenté de se distancier d’un ancien collaborateur et agent russe connu Andriy Derkach dans une interview accordée au Daily Beast en septembre dernier après la sanction de Derkach lui-même.

«Je n’ai jamais aimé Derkach, je ne savais pas grand-chose de ses origines», a déclaré Telizhenko au Daily Beast. «Les services de renseignement américains doivent avoir trouvé des preuves solides sur le passé de cet homme. Je suis sûr que tous ceux qui connaissent Derkach ne sont pas surpris d’entendre parler des sanctions. »

Rudy Giuliani et son allié ukrainien s’éloignent de leur copain « agent russe »

Les efforts de Telizhenko pour montrer qu’il n’était pas proche de l’actif du Kremlin n’ont évidemment pas dissuadé le Trésor américain de le poursuivre également.

L’opération de renseignement ukrainienne non officielle de Giuliani, qui comprenait un stratagème pour prouver que ce n’était pas Poutine qui était intervenu en 2016, a finalement abouti à la destitution de son client, le président Trump, par la Chambre des représentants. Le Sénat a voté pour ne pas le condamner, mais les récriminations de la mission de Giuliani à Kiev ont vu les trois hommes se retourner.

Plus tôt dans l’année, ils avaient semblé proches. Giuliani a interviewé Derkach et Telizhenko sur sa série de vidéos YouTube «Common Sense», qui prétendait révéler la vérité sur les Bidens. Telizhenko a même enregistré une voix off à la demande de Giuliani pour le segment avec Derkach.

L’histoire continue

Tous les trois, qui s’étaient rencontrés en Ukraine, sont également apparus dans un documentaire de One America News (OAN) qui cherchait à réfuter le canular Trump Russie en 2019.

Telizhenko, qui a travaillé à l’ambassade d’Ukraine à Washington pendant six mois en 2015 et 2016, a également fourni des informations à d’autres personnalités pro-Trump. Le Daily Beast a rapporté en novembre 2016 qu’il avait rencontré le représentant Devin Nunes (R-CA), l’un des défenseurs les plus francs de Trump au Congrès.

La source des allégations de « collusion ukrainienne » a rencontré Devin Nunes

L’ancien diplomate a déclaré au Daily Beast qu’il avait également fourni des preuves sur le soi-disant scandale en Ukraine pour l’enquête du sénateur Ron Johnson (R-WI) qui était censée être une bombe qui nuirait aux perspectives de Joe Biden.

Le communiqué du Trésor a déclaré: «Telizhenko, un ancien diplomate ukrainien de bas niveau, a orchestré des réunions entre Derkach et des Américains pour aider à propager de fausses allégations concernant la corruption en Ukraine.»

Konstantin Kulyk, un ancien procureur, a également été sanctionné par les États-Unis lundi. Il a également rencontré Giuliani et a contribué à répandre des frottis sans fondement sur les Bidens.

Un autre ancien responsable du gouvernement ukrainien, Oleksandr Onyshchenko, faisait également partie de l’opération. Il a déclaré à BuzzFeed News qu’il avait tenté de présenter des preuves qui incrimineraient supposément Biden au ministère de la Justice.

Onyshchenko a également été sanctionné, aux côtés de l’actuel législateur ukrainien Oleksandr Dubinsky, qui est un associé connu de Derkach.

En savoir plus sur The Daily Beast.

Vous avez un conseil? Envoyez-le à The Daily Beast ici

Recevez chaque jour nos meilleures histoires dans votre boîte de réception. S’inscrire maintenant!

Daily Beast Membership: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.