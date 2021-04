Rudy Giuliani affirme que le FBI a refusé les disques durs de Hunter Biden TROIS FOIS en raid malgré la prise de tous les autres appareils électroniques

RUDY Giuliani a affirmé que le FBI avait refusé de prendre trois fois les disques durs de Hunter Biden alors qu’ils attaquaient son domicile.

Giuliani a fait ces commentaires lors d’une apparition sur Tucker Carlson Tonight jeudi, un jour après que le FBI a perquisitionné son domicile avec un mandat pour saisir des appareils électroniques.

Giuliani a fait les commentaires lors d’une apparition sur Tucker Carlson Tonight Crédit: Fox News

Giuliani a déclaré qu’il avait essayé de donner plusieurs fois les disques durs des agents du FBI Hunter Biden

« Les agents semblaient quelque peu excusés, je pourrais dire », a déclaré Giuliani.

«Ils étaient très, très professionnels et très gentils. La seule fois où ils ont été perturbés, c’est à la fin de la recherche, quand ils avaient pris environ sept ou huit de mes appareils électroniques … ils ne prenaient pas les trois disques durs. «

Giuliani a continué à alléguer qu’il avait dit aux agents qui fouillaient son domicile que les disques durs provenaient d’un ordinateur portable appartenant à Hunter Biden, et leur a demandé s’ils les voulaient, ce à quoi, selon Giuliani, ils ont répondu: « non, non, non, non. »

«J’ai dit: ‘Êtes-vous sûr de ne pas en vouloir?’ Le mandat les obligeait à le prendre », a poursuivi Giuliani. « Et ils ont dit non. »

Giuliani a dit le contraire, les agents qui ont fait irruption chez lui étaient très polis Crédit: AP

Le domicile de Giuliani à New York a été perquisitionné mercredi Crédit: EPA

« Désormais, les disques durs de Hunter Biden entrent dans le champ d’application de l’assignation. L’assignation les obligeait à prendre tous les appareils électroniques, mais ils ont décidé de laisser cela derrière eux », a-t-il ajouté.

Les commentaires de Giuliani lors de l’entretien ont imité les commentaires de son avocat, Robert Costello, dans une déclaration publiée jeudi.

Costello a accusé le ministère de la Justice sous l’administration Biden de perpétuer un double standard et d’ignorer les «preuves claires» d’actes répréhensibles de la part d’éminents démocrates, y compris la famille du président Joe Biden.

« Le ministère de la Justice de Biden a complètement ignoré les preuves claires (dont le FBI dispose depuis plus d’un an) dans des textes et des courriels sur le disque dur de Hunter Biden, selon lesquels il ne s’est pas enregistré à plusieurs reprises en tant qu’agent étranger, la pornographie juvénile, le blanchiment d’argent et 30 des années où la famille Biden Crime a pris des millions et des millions de pots-de-vin pour vendre ses fonctions publiques », a écrit Costello.

Giuliani et son avocat ont critiqué le ministère de la Justice sous l’administration Biden Crédits: Splash

« Au lieu de cela, le ministère de la Justice a décidé qu’il était plus prioritaire de servir (à l’aube) des mandats de perquisition pour l’électronique au domicile et au cabinet juridique de l’ancien maire Rudolph Giuliani. »

Mercredi, des enquêteurs fédéraux se sont rendus au domicile de Giuliani et ont saisi ses appareils électroniques, selon le New York Times.

Giuliani, qui a été maire de New York de 1994 à 2001 et était l’avocat personnel de l’ancien président Donald Trump, a nié tout acte répréhensible.

Le bureau du procureur des États-Unis à Manhattan et le FBI auraient tenté d’obtenir des mandats de perquisition pour l’électronique de Giuliani depuis des mois.

L’obtention du mandat marque une étape dans l’enquête criminelle sur les relations de Giuliani avec l’Ukraine et sur la question de savoir s’il a enfreint des lois sur le lobbying alors qu’il travaillait pour Trump.

Trump est resté fidèle à Giuliani lors d’une apparition sur Fox jeudi matin, imitant les commentaires « double standard ».

« Rudy Giuliani est un grand patriote, il fait ces choses, il aime juste ce pays, et ils font une descente dans son appartement », a déclaré Trump.

« C’est comme, tellement injuste, et un tel double standard. »