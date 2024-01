Rudy Giuliani accuse un seul homme d’être responsable de tous ses déboires judiciaires… mais ce n’est pas lui-même

Rudy Giuliani (Photo : Shutterstock)

Rudy Giuliani a-t-il pris du temps pendant les vacances pour réfléchir à la chute de sa carrière et de sa réputation ? Il semble qu’il l’ait fait…. Et il est arrivé à des conclusions farfelues.

Dans un tweet, Giuliani dit qu’il y a un homme à blâmer pour l’état de faillite et de disgrâce dans lequel il se trouve.

C’est vrai… c’est lui-même Joe Biden.

“Je sais pourquoi Joe Biden et ses acolytes veulent me détruire”, a-t-il déclaré sur X. “C’est simple. Je l’ai dénoncé ainsi que toute la #BidenCrimeFamily, tout comme j’ai éliminé la mafia et les plus grands criminels de Wall Street. Je ne peux pas être acheté, et je ne me laisserai pas intimider par le silence, Joe ! »

Je sais pourquoi Joe Biden et ses acolytes veulent me détruire. C’est simple. Je l’ai exposé ainsi que tout #FamilleCrimeBidentout comme j’ai éliminé la mafia et les plus grands criminels de Wall Street. Je ne peux pas être acheté, et je ne me laisserai pas intimider par le silence, Joe !#AmericasMayorLive https://t.co/BRjKTHD2sf – Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) 17 janvier 2024

Le mois dernier, un juge Giuliani à payer 148 millions de dollars dans une affaire de diffamation intentée contre lui par deux anciens agents électoraux géorgiens. Giuliani avait précédemment affirmé que les femmes avaient falsifié les votes. Il a affirmé qu’on pouvait les voir se passer une clé USB pour truquer une élection. Le « drive » s’est avéré être une menthe au gingembre.

Giuliani s’est engagé à faire appel de la décision. Cependant, quelques jours plus tard, il s’est déclaré en faillite (bien qu’il semble qu’il puisse toujours payer pour un compte X blue-tick).

Il fait également face à un procès pénal en Géorgie pour co-conspirateur dans un acte d’accusation fédéral contre Donald Trump.

L’État de New York a suspendu la licence d’avocat de Giuliani en 2021.

En ligne, l’affirmation de Giuliani selon laquelle sa chute était due à Joe Biden a été ridiculisée. Beaucoup de gens l’ont imploré de regarder à l’intérieur.

Rudy, tu t’es fait ça pour un homme qui ne lève pas le petit doigt pour t’aider. Les démocrates n’y sont pour rien. – Yasmine Mary, ARNP-FNP-C (@yazzy1967) 17 janvier 2024

Tais-toi, vieux fou. Vous avez parcouru le monde pour tenter de découvrir des crimes contre Joe Biden, avec Barr, et vous êtes revenu les mains vides. Vous avez participé à une insurrection et devez payer. – Démocrate Rick (@DemocratRick12) 17 janvier 2024

Où sont toutes les preuves irréfutables en provenance d’Ukraine ? Où sont toutes les preuves accablantes que vous alliez présenter concernant les résultats des élections en Géorgie ? Personne ne se soucie de ce que vous pensez ou ressentez, que pouvez-vous prouver ? Montrez-nous la marchandise ou rentrez chez vous. –Jonathan 🌊 (@Jonat2Go) 17 janvier 2024

Non, vous et vos copains avez fait tout cela vous-mêmes. Vous passerez le reste de votre vie en prison, fauché et oublié. – Maestro (@Maestro4Maestro) 17 janvier 2024

Tu t’es détruit #RudyColludy — 🇺🇦 🇺🇸 Avocat constitutionnel 🇺🇸 🇺🇦 (@ConLaw60654) 17 janvier 2024

Rudy conserve son diplôme honorifique

Au milieu de ses problèmes juridiques persistants, Giuliani a reçu hier une lueur de bonne nouvelle. Tout au long de sa carrière, plusieurs universités prestigieuses lui ont décerné des diplômes honorifiques. Certains d’entre eux ont annulé ces diplômes ces derniers mois.

Cependant, un responsable de l’Université de Syracuse a confirmé hier que son comité honoraire avait décidé de ne pas annuler le diplôme honorifique qu’il lui avait décerné en 1989.

Le Orange quotidienne a rapporté la nouvelle pour la première fois, une source suggérant que le comité « ne voulait pas prendre de mesures au cas où » la suspension de Giuliani en tant qu’avocat new-yorkais serait annulée.

D’une manière ou d’une autre, nous pensons qu’il est peu probable que cela s’avère d’une grande aide pour Giuliani dans les défis juridiques auxquels il sera confronté au cours des prochains mois.