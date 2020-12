Rudolph W.Giuliani, ancien maire de New York et avocat personnel et de campagne du président Trump, a été testé positif pour le coronavirus, a annoncé dimanche M. Trump sur Twitter.

« @RudyGiuliani, de loin le plus grand maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour dénoncer les élections les plus corrompues (de loin!) de l’histoire des États-Unis, a été testé positif pour le virus chinois. Guérissez bientôt Rudy, nous continuerons !!! » M. Trump a écrit.

M. Giuliani a été exposé à plusieurs reprises au virus par contact avec des personnes infectées, notamment lors de la préparation de M. Trump pour son premier débat contre le président élu Joseph R. Biden Jr. en septembre, ainsi que lors de sa comparution avec son fils, Andrew , lors d’une conférence de presse au siège du Comité national républicain il y a environ deux semaines. Mais M. Giulani n’avait pas été dit avoir contracté le virus jusqu’à présent.

On ne savait pas pourquoi c’était M. Trump qui l’annonçait. On ne savait pas non plus si M. Giuliani, 76 ans, était symptomatique. Mais à son âge, il est dans la catégorie à haut risque pour le virus.