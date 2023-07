Rudy Farias n’a jamais disparu mais sa mère ne sera pas inculpée pour huit ans de mensonge, selon la police

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Rudy Farias est rentré chez lui le lendemain de sa disparition en 2015, et malgré de « nombreuses » fausses déclarations faites à la police, aucune accusation n’est prévue, selon la police de Houston.

Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que les entretiens de la police avec M. Farias et sa mère Janie Santana mercredi n’avaient trouvé aucune preuve d’abus sexuels ou d’abus au cours des huit années où il aurait été porté disparu.

M. Farias, 25 ans, a été porté disparu en mars 2015 et une enquête policière ouverte sur sa disparition s’est poursuivie jusqu’à ce que sa mère, Mme Santana, déclare qu’il avait été découvert devant une église à Houston, au Texas, le 29 juin.

Cependant, la police de Houston a déclaré que M. Farias et Mme Santana avaient tous deux affirmé qu’il était son neveu lorsqu’ils avaient été interrogés par la police.

« Janie, la mère de Rudy, et Rudy lui-même ont donné des noms fictifs lors de leurs interactions avec divers agents de patrouille », a déclaré aux journalistes le lieutenant Christopher Zamora, un détective de l’unité des personnes disparues du département de police de Houston (HPD).

«Après que les enquêteurs lui aient parlé hier, il a été découvert que Rudy était rentré chez lui le lendemain, le 8 mars 2015.

«Mère Janie a continué à tromper la police en restant catégorique sur le fait que Rudy était toujours porté disparu. Elle a allégué que son neveu était la personne que les amis et la famille allaient et venaient.

Rudy Farias n’a pas disparu, selon la police de Houston (Centre texan pour les disparus)

M. Zamora a déclaré que le procureur de district avait refusé de porter des accusations « pour le moment » pour avoir fait des rapports fictifs à la police.

« Être porté disparu n’est pas un crime », a déclaré M. Zamora lors de la conférence de presse.

M. Farias, qui avait 17 ans lorsqu’il a été porté disparu pour la première fois, était considéré comme un adulte en vertu de la loi de l’État du Texas.

M. Zamora a également contredit les affirmations de l’activiste et conseiller de Houston Quanell X, qui alléguait que M. Farias avait subi des abus sexuels et physiques pendant.

« Nous prenons toutes les allégations au sérieux et toute nouvelle information ou fait que nous recevrons fera l’objet d’une enquête. »

La police a déclaré qu’elle ne divulguerait aucune information sur l’abus sexuel d’une victime et a refusé de dire si la santé mentale avait été un facteur.

Janie Santana, la mère de Rudy Farias, a déclaré qu’elle s’attendait à être arrêtée après que son fils aurait été porté disparu pendant huit ans. (Twitter / KPRC 2 Corley Peel)

Mercredi, Mme Santana a été filmée en train de dire à des voisins qu’elle s’attendait à être arrêtée.

« Quand il a disparu pour la première fois, il ne l’a pas signalé à la police », a déclaré Mme Santana en sortant de sa voiture chez elle mercredi.

« Et ils essaient de dire qu’il aurait pu commettre des crimes. Ce qu’il n’a pas fait. Et maintenant, ils veulent m’arrêter. Parce qu’ils ont dit que je le cachais.

Depuis que la « découverte » bizarre de M. Farias a été annoncée plus tôt cette semaine, sa famille et ses voisins se sont manifestés pour dire qu’ils étaient au courant de sa présence au domicile de sa mère.

Sa cousine Cassandra Lopez a déclaré à KPRC 2 que la famille « savait dans son cœur » que M. Farias ne manquait pas vraiment.

Elle a dit à la station d’information de la région de Houston que leur grand-mère lui avait parlé régulièrement.

«Elle disait juste, j’ai vu Rudy. Vous savez, il est venu me voir et nous avons dit bonjour et nous avons eu une petite conversation », a déclaré Mme Lopez.

Elle a déclaré au site d’information que sa famille souhaitait désespérément avoir de ses nouvelles.

« Je veux dire, la moitié de sa vie est – près d’un quart de sa vie – a déjà été enlevée », a déclaré Lopez.