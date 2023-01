Rudrankksh Patil, Manu Bhaker et Sift Kaur Samra gagnent en essais

Le champion du monde Rudrankksh Patil, l’olympien Manu Bhaker et Sift Kaur Samra ont remporté leurs essais respectifs parmi les tireurs du groupe A au Dr. Karni Singh Range ici mardi.

Rudrankksh a remporté les essais masculins du 10 m carabine à air comprimé T2 après avoir terminé deuxième de l’étape T1 lundi tandis que Sift Kaur Samra a remporté un doublé dans le 50 m féminin 3 positions (3P), remportant les essais T2 après avoir triomphé en T1, également lundi.

L’olympienne Manu Bhaker a remporté les épreuves féminines du pistolet 25 m T1.

Rudrankksh du Maharashtra a vaincu le tireur chevronné de l’armée Chain Singh 17-13 dans la confrontation pour la médaille d’or. Il avait terminé quatrième de la qualification avec un score de 630,8 tandis que Chain a tiré 630 pour se qualifier sixième.

Hriday Hazarika d’Assam a dominé la qualification avec un grésillement de 633,6, mais a finalement terminé quatrième alors que Shahu Tushar Mane des chemins de fer a décroché le bronze.

Le 1-2 dans le 3P féminin T2 était le même que les essais T1, alors que Sift Kaur Samra du Pendjab a encore une fois battu sa coéquipière et la meilleure tireuse 3P féminine du pays Anjum Moudgil 16-14 dans le match pour la médaille d’or.

« Je suis très heureuse pour elle (Sift). Il est très important pour moi de tirer régulièrement et je le fais depuis un certain temps, et perdre cet essai n’est pas vraiment une déception pour moi car mes scores sont assez réguliers”, a déclaré Anjum.

Shriyanka Sadangi d’Odisha a remporté le bronze. Sift et Anjum ont terminé dans le même ordre en qualification, la première tirant 589 contre 588 pour la seconde. Dans les huit premières, elle a tiré 408,7, tandis qu’Anjum a tiré 408 pour terminer deuxième.

Dans les épreuves féminines du pistolet 25 m T1, Manu a remporté les honneurs avec 27 coups sûrs dans le match pour la médaille. Chinki Yadav du Madhya Pradesh a terminé deuxième avec 21 tandis que Esha Singh de Telangana a terminé troisième avec 17 coups sûrs à son nom.

La tireuse de l’Haryana s’était auparavant qualifiée pour les demi-finales en troisième position avec un score de 581. Son coéquipier Rhythm Sangwan a dominé les qualifications avec 583. Manu a ensuite dominé les premières demi-finales pour se qualifier pour la ronde des médailles à quatre. .

Nupur Kumrawat de MP a remporté les essais juniors féminins 3P T2 tandis que Sheersh Aditya Kashyap de Jharkhand a remporté les essais masculins de carabine à air comprimé 10 m T2.

Arshdeep Kaur, du Pendjab, a également remporté les épreuves féminines juniors du pistolet T1 de 25 m pour remporter la deuxième médaille d’or pour le Pendjab ce jour-là.

