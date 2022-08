Rudrankksh Balasaheb Patil remporte la carabine à air comprimé hommes T6

Rudrankksh Balasaheb Patil, du Maharashtra, a remporté les essais de sélection nationale de tir à la carabine à air comprimé 10 m hommes T6 au MP State Shooting Academy Range, enregistrant une victoire de 16-6 sur l’olympien Aishwary Pratap Singh Tomar.

Rudrankksh et Aishwary ont terminé premier et deuxième de la demi-finale à huit, avec des scores de 261,9 et 261,3 respectivement, pour se préparer à la médaille d’or.

Plus tôt, dans le peloton de qualification de 392 personnes, Rudrannkksh a tiré 630,2 pour terminer deuxième derrière Ravi Kumar de l’Air Force, qui a tiré un tour de 630,7. Aishwary a tiré 629,4 pour terminer quatrième.

Yash Vardhan, du Rajasthan, a été l’autre star de la journée, enregistrant le doublé avec des victoires dans les essais de carabine à air comprimé T6 de 10 m pour hommes juniors et jeunes hommes.

Dans les juniors, il a battu Rudrankksh 17-7 en finale tandis que dans la section jeunesse, il a vaincu Maddineni Umamahesh d’Andhra avec un score plus serré de 17-15.

À Delhi, au stand de tir du Dr Karni Singh, Kashish Mehra de l’Haryana a remporté les essais du pistolet central T5 de 25 m pour hommes avec un score total de 587.

