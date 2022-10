Rudrankksh Balasaheb Patil, Arjun Babuta et Kiran Ankush Jadhav remportent la cinquième médaille d’or de l’Inde

La troïka de la carabine à air comprimé 10 m hommes indiens de Rudrankksh Balasaheb Patil, récemment couronné champion du monde dans l’épreuve individuelle, Kiran Ankush Jadhav et Arjun Babuta, a remporté la cinquième médaille d’or de l’Inde lors de la campagne en cours du Championnat du monde de fusil/pistolet de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) en Le Caire, en Égypte, défie une solide Chine 16-10 dans le match pour la médaille d’or.

A LIRE AUSSI | Championnat national de tennis Fenesta Open : Vaidehi Chaudhari et Manish Sureshkumar gagnent à New Delhi

Il s’agissait également de la deuxième médaille d’or de Rudrankksh aux championnats du monde seniors lors de sa toute première sortie.

L’Inde a également décroché une médaille d’argent et deux de bronze ce jour-là pour porter son total à cinq médailles d’or, une d’argent et cinq de bronze, pour maintenir sa deuxième place derrière la Chine au classement des médailles et avec l’équipe féminine de pistolet à air comprimé à 10 m faisant également le match pour la médaille d’or, ce décompte est certain d’augmenter encore d’ici la fin des affaires au Caire.

Tirant lors de la quatrième journée de compétition au champ de tir Egypt International Olympic City (EIOC), l’équipe championne masculine de carabine à air comprimé a pris les devants 14-2 en finale contre une équipe chinoise qui avait Yang Haoran (double médaillé d’or olympique et double champion du monde) , Lihao Sheng (médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo) et Song Buhan (médaillé d’argent aux championnats du monde). Ils ont monté un retour en force pour remporter les quatre séries suivantes et réduire l’écart à 14-10, mais les Indiens ont tenu bon dans la série finale pour décrocher la couronne.

Les deux équipes se sont affrontées dès samedi même lorsque les Chinois l’ont emporté sur les Indiens, à la fois au premier tour de qualification de 28 équipes, puis au deuxième tour des huit premiers également. Au premier tour, ils ont devancé l’Inde de 0,4, tandis que 0,9 était la différence au deuxième tour.

Dans le match qui comptait cependant, ce sont les Indiens qui ont finalement marqué leur suprématie sur les Chinois en carabine à air comprimé hommes dans cette édition du championnat du monde au moins, remportant les titres individuels et par équipe.

Les femmes carabine à air comprimé, qui avaient eu un chagrin dans l’épreuve individuelle, se sont rachetées avec une médaille de bronze dans l’épreuve par équipe, l’emportant 17-11 dans un match acharné contre l’Allemagne dans le match pour les médailles. Meghana Sajjanar a tiré deux 10.9 consécutifs dans les étapes cruciales pour conclure l’affaire avec ses partenaires Elavenil Valarivan et Mehuli Ghosh.

Ils avaient auparavant terminé troisième de la deuxième étape de qualification pour manquer le match pour l’or de 0,6 point. Lors de la première étape, ils avaient tiré 947,0 pour terminer deuxième, à seulement 0,1 derrière la Chine, parmi 30 équipes.

Manvi Jain et Sameer ont remporté la première médaille d’argent de l’Inde aux championnats contre les Chinois Feng Sixuan et Liu Yangpan 17-03 dans le match pour la médaille d’or de la compétition junior par équipe mixte au pistolet standard de 25 m. Ils étaient arrivés deuxièmes de la première étape de qualification avec un score de 564, puis avaient dépassé la deuxième étape avec un effort combiné de 378 pour se qualifier pour le titre.

Payal Khatri et Sahil Dudhane ont remporté la quatrième médaille de bronze de l’Inde aux championnats dans la même épreuve, battant Ane Torgersen et Hans Noestvold de Norvège 16-14 dans une rencontre rapprochée. La paire avait terminé troisième de la première étape avec 563, puis à nouveau troisième de la deuxième étape avec 368, pour se qualifier pour le match pour le bronze.

Dans la compétition masculine par équipe de pistolet à air comprimé à 10 m, l’équipe indienne composée de Shiva Narwal, Naveen et Vijayveer Sidhu a tiré 580 lors de la deuxième étape de qualification pour finir cinquième. De plus, dans l’épreuve féminine junior du 50 m carabine 3 positions par équipe, les Indiennes Nishchal, Nikita Kundu et Nupur Kumrawat ont terminé 10e des qualifications avec un score de 1278.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici