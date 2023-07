Au cours des huit dernières années, Farias et sa mère ont eu diverses interactions avec des officiers, a indiqué la police. « Au cours de ces contacts, des noms et des dates de naissance fictifs ont été donnés – induisant les officiers en erreur – et Rudy resterait porté disparu », a déclaré Zamora. La maison de la mère de Rudy Farias. Crédit: PA Après que Farias ait été porté disparu, la police de Houston et Texas Equusearch, une équipe civile de recherche et de récupération, l’ont recherché sans succès, bien que ses chiens aient été retrouvés plus tard. Dans les années qui ont suivi, il y a eu plusieurs observations possibles de Farias, selon un détective privé engagé par Santana quelques mois après sa disparition. Ils ont inclus une observation en 2018 à laquelle la police a répondu, mais l’enquête est restée ouverte en tant que cas de personne disparue.

Rodriguez a déclaré que sa défunte mère, Rosa Sosa Rodriguez, vivait avec Santana et n’arrêtait pas de dire à ses proches que Farias vivait dans la maison avec eux. « Ma mère me disait toujours : ‘Rudy est là… Il est là. Il est dans cette pièce », a déclaré Rodriguez. « Et Janie a dit: » Non, elle ment, elle perd la tête. « » Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a déclaré que des enquêtes sur l’affaire Farias étaient en cours. Crédit: PA Zamora a déclaré que Santana avait affirmé que la personne que les amis et la famille voyaient n’était pas Farias mais son neveu, mais « nous avons contesté cela ». Rodriguez et d’autres membres de la famille ont également accusé Santana de ne pas présenter une image précise d’elle-même aux gens et de ne pas se soucier des membres de sa famille.

Les dossiers judiciaires montrent que Santana a utilisé au moins trois noms différents et a été accusée d’avoir maltraité sa mère pendant qu’ils vivaient ensemble. Lors d’une dispute en 2020 sur la tutelle de sa mère, les sœurs de Santana l’ont accusée d’avoir forcé leur mère à vivre dans une maison qui avait « de l’urine et des excréments d’animaux partout » et de lui avoir fait avoir « d’importantes plaies de lit » parce qu’elle « n’avait pas de lit et dormi sur le canapé ». Dans un affidavit déposé en 2011 dans une affaire judiciaire dans laquelle le mariage de Santana a été déclaré «nul et non avenu» parce qu’un juge a conclu qu’elle était mariée à un autre homme à l’époque, Rodriguez a déclaré que sa sœur «a toujours été une menteuse pathologique. Elle ment sur tout ». Rodriguez a déclaré qu’elle et d’autres membres de la famille n’avaient pas encore parlé à Farias et qu’ils restaient inquiets pour lui. « Je veux juste qu’il soit en sécurité », a déclaré Sylvia Sanchez Lopez, une autre tante de Farias. Mais Zamora, avec l’unité des personnes disparues du département de police, a déclaré que Farias était en sécurité et qu’il avait décidé de rester « avec sa mère par choix ».