Rudiger s’entraîne loin de l’équipe principale d’Allemagne après avoir « failli en venir aux mains » avec son coéquipier

Antonio Rudiger « en est presque venu aux mains » avec un coéquipier allemand lors d’une séance d’entraînement quelques jours avant que les hôtes n’ouvrent leur campagne pour l’Euro 2024 contre l’Écosse.

Rudiger devrait débuter en défense pour l’équipe de Julian Nagelsmann mais a toujours été un peu tête brûlée et a illustré son caractère fougueux à l’entraînement de lundi.

« Sifflez simplement ! »

Image rapportent que la star du Real Madrid était un adversaire direct de Niclas Fullkrug – que Rudiger a affronté en la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund seulement le week-end dernier – lors d’un exercice de centre et l’ancien joueur de Chelsea « a continué à tirer vers le bas » l’attaquant.

Après un « duel particulièrement dur », Fullkrug s’est allongé au sol et a crié à l’entraîneur Mads Buttgereit : « Il suffit de siffler ! »

Le rapport affirme que Fullkrug s’est approché de Rudiger, que les deux se sont poussés et qu’ils en sont presque venus aux mains avant que l’entraîneur adjoint Sandro Wagner doive intervenir et les séparer.

Peu de temps après la fin du combat, Rudiger « a applaudi Fullkrug d’un air moqueur » alors que l’attaquant « passait à grands pas ».

PLUS DE CONTENU EURO 2024 SUR F365

👉 Bellingham omis, Saka contre Ronaldo et les défenseurs français abandonnés dans l’équipe à un par numéro pour l’Euro

👉 L’Angleterre a 80 % de chances de connaître une « énorme déception » ; bienvenue à la semaine du battage médiatique

👉 L’Euro 2024 d’Angleterre snobé le XI : White, Grealish et Henderson dans l’équipe de stars rejetés par Southgate

« Course avec l’entraîneur personnel »

Wagner a dû calmer Rudiger et le défenseur central « ne va plus dans l’équipe après ça » et « a plutôt fait des courses avec l’entraîneur personnel ».

Le rapport ajoute cependant que Fullkrug et Rudiger s’entendent généralement très bien, Fullkrug ayant récemment nommé la star madrilène comme l’un de ses plus proches alliés dans l’équipe.

Fullkrug s’est ensuite rendu sur Instagram pour publier une photo du sous-titre payant « sauter dans la semaine de l’euro », à laquelle Rudiger a répondu « Luuuuuckkkkkkkkeeeee » avec un emoji en forme de cœur.

Avant le match d’ouverture de l’Allemagne contre l’Écosse, Fullkrug revient sur sa victoire amicale 2-1 contre la Grèce.

Il a déclaré : « Nous avons tiré quelques leçons du match contre la Grèce qui seront utiles contre l’Écosse. Je suis curieux de voir comment les entraîneurs vont nous préparer pour le match.

« J’ai regardé un match de l’Écosse et ils ont joué différemment de ce à quoi je m’attendais. Ils pressent très haut. Contre nous, il y aura des phases où ils s’asseoiront plus profondément.

« Ils essaient de se lancer dans des situations de tir le plus rapidement possible, il sera donc important de contrer cela et de ne pas les laisser montrer leur dynamisme. Nous allons nous préparer intensivement cette semaine. Il ne s’agit pas seulement de se préparer pour l’adversaire, mais aussi de maintenir notre niveau d’énergie et de nous améliorer.

La campagne de l’Allemagne se poursuit alors qu’elle affrontera la Hongrie lors de son deuxième match de groupe avant de conclure la phase de groupes contre la Suisse.