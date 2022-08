Rudi Koertzen: l’ancien arbitre de cricket sud-africain décède à l’âge de 73 ans après un accident de voiture | Nouvelles du monde

Des hommages ont été rendus à l’ancien arbitre international de cricket Rudi Koertzen après sa mort à 73 ans.

M. Koertzen est décédé après avoir été impliqué dans un accident de voiture dans sa ville natale Afrique du Sudselon les médias locaux.

Sa carrière d’arbitre a commencé là-bas en 1981 après des années passées à jouer au cricket lui-même.

L’officiel très apprécié a présidé plus de 100 matchs de test entre 1992 et 2010.

M. Koertzen a fait partie du panel d’élite des arbitres de l’International Cricket Council pendant huit ans et a arbitré 331 matches, un record au moment de sa retraite en 2010 qui a depuis été dépassé par le Pakistanais Aleem Dar.

L’Afrique du Sud portait des brassards noirs lors de la première journée de sa tournée contre les Lions d’Angleterre à Canterbury mardi en signe de respect.

Le Marylebone Cricket Club (MCC) lui a rendu hommage sur Twitter, déclarant : “Le MCC est profondément attristé d’apprendre le décès du membre honoraire à vie et ancien arbitre, Rudi Koertzen. Nos pensées vont à ses amis et à sa famille.”

“C’est une très grande perte, d’abord pour sa famille, puis pour l’Afrique du Sud et le cricket”, a déclaré M. Dar, cité par ESPNcricInfo.

“J’ai participé à tant de matchs avec lui. Il était non seulement très bon en tant qu’arbitre, mais aussi un excellent collègue, toujours très coopératif sur le terrain et toujours prêt à aider en dehors du terrain.

“En raison de la façon dont il était, il était également très respecté par les joueurs.”

L’ancien batteur indien Virender Sehwag a commenté: “Chaque fois que je jouais un coup imprudent, il me grondait en disant” jouez raisonnablement, je veux regarder votre frappeur “.

“Un gentleman et une personne très merveilleuse.”

“L’un des meilleurs arbitres que le jeu ait vus”

L’ancien joueur indien Yuvraj Singh a également présenté ses condoléances sur les réseaux sociaux en écrivant : “Nouvelle tragique du décès soudain de Rudi Koertzen.

“C’était un individu doué et l’un des meilleurs arbitres du jeu, connu pour ses capacités de prise de décision pointues.”

L’ancien capitaine pakistanais Wasim Akram a également tweeté : “Attristé d’apprendre le décès soudain de l’arbitre Rudi Koertzen.

“Il était un arbitre franc et compétent, il a partagé de merveilleux moments avec lui sur et en dehors du terrain. Mes plus sincères condoléances à la famille. RIP.”