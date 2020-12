JONESBORO, Ark.: Corey Rucker a établi le record de la NCAA FBS pour un étudiant de première année avec 310 verges en réception et a capté quatre passes de touché pour aider l’État de l’Arkansas à battre l’UL Monroe 48-15 samedi.

Rucker, qui a capturé neuf passes, a surpassé CJ Johnson (283 verges, East Carolina vs Cincinnati, 2019) pour le record de première année FBS et Lennie Johnson (284 verges, Arkansas State vs Missouri State, 1997) pour le record du programme. Ses quatre réceptions TD ont égalé un record de programme avec Omar Bayless (2019) et Alfred Bentley (1959).

La plus longue prise de TD de Rucker a été une réception de 66 verges pour faire 35-7 dans la première minute du troisième quart. Rucker a réussi des prises de 69 et 55 verges au premier quart et une attrapée TD de 31 verges au quatrième.

Les Red Wolves (4-7, 2-6 Sun Belt Conference) ont récolté 511 verges par la passe. Layne Hatcher a lancé pour 326 verges et cinq touchés, un sommet en carrière, et Logan Bonner a ajouté 185 verges de passes. Jeff Foreman a capté quatre passes pour 144 verges et deux touchés.

Jeremy Hunt a terminé 20 sur 34 pour 203 verges et un touché pour les Warhawks (0-10, 0-7).

