Ruby Wax révèle que ses parents l’ont battue et l’ont laissée suicidaire dans une interview émouvante de Kate Garraway

RUBY Wax a révélé que ses parents l’avaient battue et l’avaient laissée suicidaire dans une interview émouvante de Kate Garraway’s Life Stories.

La comédienne Ruby, 70 ans, a insisté sur le fait qu’elle « serait morte » si elle n’avait pas fui ses parents colériques décédés à Chicago pour étudier à Glasgow quand elle était adolescente.

TVI

Ruby Wax a révélé que ses parents l’avaient battue et l’avaient laissée suicidaire[/caption] BBC/Mur à Mur/Cire Rubis

Elle est photographiée avec son défunt père Edward et sa mère Berta Wachs lorsqu’elle était enfant[/caption]

L’actrice a décrit son enfance difficile comme « enfermée », réfléchissant à la façon dont elle regarderait d’autres enfants jouer à travers sa fenêtre « avec envie ».

Elle a affirmé que son père Edward et sa mère Berta Wachs dirigeraient également leur colère l’un vers l’autre, ayant été endommagés en vivant en Autriche sous le régime nazi.

Le couple juif avait fui le pays déchiré par la guerre pour les États-Unis en 1938 et n’était pas en mesure de réaliser son véritable potentiel.

Elle a déclaré: «Ils ont pris la guerre en Europe et l’ont amenée dans la cuisine.

« Ils se lançaient ces grenades verbales et j’étais au milieu, surtout parce que je suis né au pays des libres et des braves et que je pouvais avoir une très belle vie et ils ont été étouffés dans l’œuf à 22 ans, alors ils voulait le rendre difficile.

«Ils étaient assez violents les uns avec les autres [and me]vous auriez la merde assommée.

L’enfant unique a ajouté: «J’avais de l’ambition et la volonté d’un Rottweiler de survivre. Je les ai repoussés et j’étais très rebelle, je me faufilais par la fenêtre quand j’avais 18 ans.

« Je me souviens que j’ai fait de l’auto-stop dans un aéroport privé pour me rendre à San Francisco, puis, bien sûr, j’y retournais et ils me battaient, et je repartais.

« J’ai tout fait pour les contrarier et ils devenaient de plus en plus en colère. »

Se souvenant d’un incident où son père a tenté de la « battre » en public, Ruby a déclaré que ses amis avaient formé un cercle autour d’elle pour se protéger.

Elle a conclu: «J’ai une longue lignée de suicides du côté de mon père, alors oui, cela se serait produit. Si j’étais resté là-bas, je n’y serais pas arrivé. Et je suis sorti.

Ruby est connue pour son émission de télévision, sa carrière de comédienne et ses livres et est née le 19 avril 1953.

Elle est née à Evanston, dans l’Illinois, est sous les projecteurs depuis plus de trois décennies.

La star de la télévision est également un talent d’écrivain et a publié ses mémoires à succès How Do You Want Me? en 2002.

Ruby sensibilise régulièrement aux maladies mentales en parlant de ses propres expériences.

TVI

Le comédien a parlé franchement dans une interview émouvante de Kate Garraway’s Life Stories[/caption] Alamy

Ruby est connue pour son émission de télévision, sa carrière de comédienne et ses livres[/caption]