Ruby Soho et Angelo Parker annoncent une nouvelle fille

Image: Rubis Soho

Les lutteurs de l’AEW et le vrai couple marié Ruby Soho et Angelo Parker ont annoncé jeudi la naissance de leur premier enfant via les réseaux sociaux.

La fille s’appelle Evie, née « il y a quelques nuits » et « quelques jours plus tôt ». selon la nouvelle maman. Après avoir annoncé la grossesse sur Rampage en avril, le couple a annoncé le sexe du bébé en août. Les deux se sont mariés en mai et ont présenté leur relation réelle à l’écran plus tôt cette année.

Parker, 40 ans, n’a lutté que sept fois cette année et n’a pas été à l’AEW depuis avril, travaillant pour Ring of Honor lors de ses trois derniers matchs. Il n’est plus monté sur le ring depuis août. Son partenaire de longue date, Matt Menard, n’a pas lutté depuis juillet et a principalement commenté diverses émissions de l’AEW.

Soho, 33 ans, a lutté pour la dernière fois début février, alors qu’elle faisait alors partie des Outcasts avec Saraya.

