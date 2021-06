Ruby Mace : les Manchester City Women signent un contrat de trois ans avec l’international anglais junior | Actualités footballistiques

Manchester City Women a annoncé la signature de l’internationale junior anglaise Ruby Mace pour un contrat de trois ans.

Il s’agit d’un premier contrat professionnel pour le joueur de 17 ans, qui était auparavant avec Arsenal.

Après avoir fait une poignée d’apparitions seniors pour les Gunners la saison dernière, elle a rejoint Birmingham en janvier en tant que double inscription et a disputé 11 matchs de Super League féminine pour les Blues, marquant deux fois.

Mace, qui a représenté l’Angleterre dans différents groupes d’âge et fait actuellement partie des U19, a déclaré sur le site officiel de City : « Je suis tellement heureux et excité de rejoindre Manchester City.

« A 17 ans, c’est le plus grand moment de ma courte carrière jusqu’à présent. J’ai tellement de choses à apprendre et à développer dans mon jeu et je pense que c’est le meilleur environnement pour moi de réaliser mes rêves. »

Le patron de City, Gareth Taylor, a déclaré: « Nous sommes ravis d’avoir ajouté Ruby à notre équipe ici à Manchester City – c’est une joueuse talentueuse qui, selon nous, a un très bel avenir devant elle.

« Elle a déjà prouvé qu’elle peut faire sa marque dans la Barclays FA Women’s Super League et nous sommes vraiment impatients de travailler avec elle dans les saisons à venir. »

« Nous avons eu un certain nombre de jeunes joueurs qui ont fait leur marque ici à City ces dernières années et j’espère que Ruby sera le prochain dans cette longue lignée d’histoires à succès. »

Le directeur général de City, Gavin Makel, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Ruby au Club, qui est l’un des jeunes talents les plus excitants d’Angleterre.

« Nous connaissons le potentiel qu’elle a et nous sommes impatients de travailler avec elle pour le développer davantage. »