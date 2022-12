Ruby Johnson poursuit Denver PD pour un raid SWAT illégal sur iPhone

Ruby Johnson était chez elle en train de s’occuper de ses affaires en janvier lorsqu’une petite armée d’officiers l’a confrontée avec des armes automatiques. Au lieu de prévenir des crimes comme des fusillades de masse, une autre équipe du SWAT a traumatisé une femme noire innocente lors d’un raid injustifié.

Quels crimes odieux ont envoyé ces braves policiers après un retraité de 77 ans ? Cette grand-mère noire avait-elle besoin de ce genre de puissance de feu parce qu’elle est la prochaine El Chapo ? Selon 9NOUVELLESle département de police incompétent de Denver a violé les droits de Johnson et détruit sa maison à la recherche d’un iPhone.

« Je ne voulais pas qu’ils arrivent là-bas en train de tirer. Je suis sorti, puis ils m’ont demandé : ‘Avez-vous une arme sur vous ?’ J’ai dit : ‘Non, pourquoi aurais-je une arme sur moi ?’ », se souvient Johnson.

Après que Johnson se soit conformé à la police exigeant sur un porte-voix qu’elle se rende à l’extérieur, au moins huit flics en tenue anti-émeute ont bombardé la maison de Johnson. Sans surprise, l’agression trop zélée n’a pas donné lieu à des biens volés ou à toute autre activité criminelle.

Le procès de l’ACLU affirme que le mandat de perquisition louche était illégal

Selon un procès intenté par l’ACLU le 1er décembre, la police a bâclé le raid avant qu’il ne commence par une enquête bâclée. La police recherchait un camion volé qui contiendrait plusieurs armes à feu, deux drones, 4 000 $ en espèces et un iPhone 11.

Découvrez les images de la caméra corporelle du raid raté.

Johnson poursuit le détective principal Gary Staab pour avoir obtenu le mandat de perquisition avec un « affidavit préparé à la hâte, dépouillé et trompeur » s’appuyant sur un ping du téléphone manquant. Déformer prétendument cette faible preuve pour cibler la maison de Johnson est illégal et viole ses droits constitutionnels, affirme l’ACLU.

“Sur l’autorité du mandat délivré illégalement, DPD s’est présenté au domicile de Mme Johnson avec une démonstration écrasante et intimidante de force inutile”, a déclaré le dépôt au tribunal a dit. “Mme. Johnson est allée à sa porte d’entrée, désorientée et terrifiée, ne portant que son peignoir et son bonnet. «Elle l’a ouvert à la vue d’un véhicule de transport de troupes blindé stationné sur sa pelouse, de véhicules marqués DPD le long de sa rue et de nombreux hommes en tenue technique militaire complète portant des fusils tactiques, un berger allemand K9 en remorque. Mme Johnson a été placée à l’arrière d’un véhicule de police marqué et a reçu l’ordre d’attendre là-bas, gardée par un officier armé et en uniforme », a-t-il poursuivi.

Dans l’affidavit sous serment de Staab, il a déclaré que l’application téléphonique “Find My” avait placé le téléphone à l’emplacement de Johnson. Cependant, la capture d’écran indiquait qu’elle sonnait à proximité de la maison de Johnson et qu’il ne s’agissait pas d’un emplacement exact. Cela n’a pas empêché les agents de casser les fenêtres de Johnson et de casser les portes.

« Fondamentalement, si l’emplacement d’un appareil ne peut pas être déterminé avec précision, l’utilisateur verra un cercle bleu autour du marqueur de l’appareil sur la carte. La taille du cercle bleu montre avec quelle précision l’emplacement de l’appareil peut être déterminé », indique la plainte. « Par exemple, plus le cercle est grand ; plus l’imprécision est grande. Ce cercle bleu couvrait une zone couvrant au moins six propriétés différentes et des parties de quatre blocs différents à proximité de [redacted] Rue”

Les mêmes vieilles excuses du département de police de Denver

Bien qu’une enquête de 9NEWS ait déterminé que 64% des raids SWAT comme celui de Johnson se produisent dans des quartiers non blancs, la police de Denver affirme que cela n’a rien à voir avec la race.

“Quand un téléphone sonne à une maison si ce téléphone sonne dans le sud-est de Denver, Cherry Creek, nous allons toujours aller chercher ces armes”, a déclaré le chef de la division de la police de Denver, Joe Montoya. « Je ne vais pas remettre en cause l’enquête. Les bonnes mesures ont été prises. L’endroit où cela aurait été interrogé aurait été le bureau du procureur et le niveau du juge. Et ils se sont sentis à l’aise de signer ce mandat », a-t-il affirmé.

Malgré des preuves évidentes du contraire, DPD semble s’être déjà innocenté de tout acte répréhensible.

«Nous pouvons toujours nous excuser et je serais prêt à m’excuser qu’un mandat ait été délivré et qu’aucune preuve n’y ait été trouvée. C’est une donnée, mais je ne pense pas que quelque chose ait été fait pour la traumatiser intentionnellement », a poursuivi Montoya.

Il est trop tard pour s’inquiéter de l’intention d’incompétence quasi fatale qui a commencé par un mensonge présumé. Les inconduites et les erreurs derrière ces raids SWAT et ces mandats de perquisition sans coup sûr ont déjà coûté la vie à des innocents comme Breonna Taylor, Amir Locke, Robert Adams et Latoya James. Les flics doivent être financés si c’est le meilleur travail de police qu’ils peuvent faire avec leurs budgets gonflés.