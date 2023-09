Ruby Franke : une mère qui donnait des conseils parentaux sur YouTube arrêtée après que son fils souffrant de malnutrition s’est échappé de chez lui

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Une mère de l’Utah qui exploitait une chaîne YouTube proposant des conseils parentaux a été arrêtée pour des accusations liées à la maltraitance des enfants.

Ruby Franke, qui dirigeait auparavant la chaîne YouTube familiale « 8 Passengers », a été arrêtée mercredi après que les autorités ont déclaré avoir découvert un mineur souffrant de malnutrition avec des blessures visibles et du ruban adhésif sur les membres.

L’associée de Mme Franke, Jodi Hildebrandt, fait face à des accusations similaires et a également été arrêtée.

Les deux ont fréquemment collaboré à la production de contenu, en particulier de vidéos offrant des conseils sur les relations et la parentalité pour le service de conseil de vie de Hildebrandt, connu sous le nom de ConneXions.

ConneXions a déjà fait l’objet d’un examen minutieux pour sa philosophie parentale, a-t-on rapporté.

Le département de la sécurité publique de Santa Clara-Ivins a déclaré jeudi dans un communiqué avoir reçu un rapport concernant un mineur nécessitant de l’aide à 10h50 mercredi matin.

Le mineur a été décrit comme « émacié et mal nourri, avec des plaies ouvertes et du ruban adhésif autour des extrémités ».

« L’état du mineur était si grave qu’il a été examiné par les services médicaux d’urgence de Santa Clara-Ivins et transporté vers un hôpital local », indique le communiqué de presse.

Le communiqué explique que, sur la base des preuves recueillies, les policiers se sont rendus dans une résidence voisine où ils ont découvert un autre mineur dans un état comparable. Ce deuxième mineur a ensuite été transporté vers un hôpital local pour recevoir des soins médicaux.

Suite à une perquisition au domicile où se trouvaient les mineurs gravement sous-alimentés, quatre mineurs ont été confiés à la garde du Département des Services à l’Enfance et à la Famille.

Ruby Franke a acquis une large reconnaissance en 2015 via la chaîne YouTube « 8 Passengers » qui présentait son mari Kevin et leurs six enfants.

La chaîne a rassemblé un nombre important d’abonnés, avec près de 2,3 millions d’abonnés, avant d’être supprimée de manière inattendue de YouTube plus tôt cette année. Les raisons exactes de la suppression de la chaîne de la plateforme restent floues.

L’approche parentale particulièrement stricte des Franke avait incité certains téléspectateurs à les signaler aux autorités.

En juin 2020, des téléspectateurs inquiets ont contacté les services locaux de protection de l’enfance après que leur fils Chad, 15 ans, a révélé dans une vidéo qu’il dormait sur un pouf depuis sept mois, comme le rapporte Insider.

Mme Franke avait déclaré au média à l’époque que cette disposition pour dormir était le résultat du « choix » de Chad après qu’il ait été relocalisé après avoir partagé une chambre avec son jeune frère en raison de problèmes de comportement.

Elle avait déjà été critiquée pour ses actions dans des vidéos dans lesquelles elle refusait de donner un déjeuner à son enfant alors âgé de six ans lorsqu’ils avaient oublié d’emporter leur propre nourriture, ainsi que pour avoir menacé de jeter les affaires précieuses de ses enfants.