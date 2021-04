Ruby Else-White a été reconnu comme l’un des meilleurs espoirs de boxe en Europe, à seulement 14 ans, et le ‘Pocket Rocket’ vise déjà une place dans l’équipe GB.

La jeune talent excitante a concouru dans des groupes d’âge et des catégories de poids plus élevés, dans le but de remporter des combats compétitifs, et elle est devenue championne nationale et double vainqueur de la Box Cup en 2019.

Else-White s’est ensuite inscrite au Golden Girl Championship en février dernier, la plus grande compétition féminine d’Europe.

Image:

Else-White, surnommé ‘Pocket Rocket’, est un champion national



Shaun Weeks, l’entraîneur d’Else-White à Sturminster Newton ABC, a déclaré Sky Sports: «La toute première nuit où elle a terminé son entraînement, j’ai en fait dit aux gens là-bas et ensuite, ‘Si je peux la garder intéressée, la première fois qu’elle participera aux championnats nationaux, elle le gagnera.’

« Nous avons eu du mal à lui faire gagner des combats, nous avons donc eu l’occasion de l’emmener en Suède.

«Elle est allée là-bas et a remporté la médaille d’or, remportant la demi-finale et la finale.

«Depuis toutes les années que le concours a été lancé, le prix du meilleur espoir n’est jamais sorti de Norvège et de Suède et elle a remporté le prix du meilleur espoir pour ce concours.

Else-White a dit Sky Sports: « C’était incroyable. J’étais tellement choqué.

« Les gens me disaient que le boxeur prospect a toujours été les filles suédoises, mais j’ai été la première personne anglaise à l’avoir. »

Else-White a également battu la championne d’Europe en titre en mars dernier, juste avant que la pandémie de Covid-19 ne bloque sa tentative de représenter l’Angleterre.

Son ambition est de boxer aux JO et ensuite elle veut suivre les traces et peut-être même mieux Katie Taylor.

Mais elle s’est déjà rendue à l’Institut anglais du sport de Sheffield pour s’entraîner aux côtés des meilleurs boxeurs du pays et a l’intention de reprendre le processus de qualification plus tard cette année.

« Je ne pense pas qu’il y ait personne dans ce pays, né en 2007, qui puisse vivre avec elle, pour être honnête avec vous », a déclaré Weeks.

«Notre objectif est qu’elle remporte le titre national, soit reconnue par les gars en Angleterre.

«Pour nous, un petit bourg du Dorset, avoir quelqu’un qui boxe pour l’Angleterre est phénoménal, c’est donc mon objectif pour elle.

« Son ambition est de boxer aux Jeux Olympiques et ensuite elle veut suivre les traces et peut-être même mieux Katie Taylor. »

Else-White profite de l’occasion pour reprendre ses progrès rapides dans le sport, avec des tournois potentiellement organisés à partir de cet été.

Image:

Le joueur de 14 ans s’est entraîné aux côtés des meilleurs boxeurs anglais



«Je m’attends à une fin d’année chargée», a-t-elle déclaré. « J’ai les Nationals aux alentours de septembre, puis j’ai la Box Cup, que je dois gagner pour la troisième année consécutive pour conserver mon titre. »

«Je pense que les gens me sous-estiment, à cause de ma taille. Ils ne remarquent pas ma puissance et ma force, et mon engagement envers la boxe. Je le veux juste beaucoup plus qu’eux.

«Dès que je tire au corps, les adversaires me disent: ‘Attendez, d’où cela vient-il?’

« Tout le monde connaît Katie Taylor, elle est une grande source d’inspiration, avec Shannon Courtenay et Terri Harper. »

Les meilleurs boxeurs amateurs du monde participeront aux Jeux olympiques de Tokyo cet été – et Else-White s’est déjà fixé pour objectif de participer aux Jeux de 2028.

« Je veux vraiment remporter un titre olympique », a-t-elle déclaré. « J’ai toujours voulu décrocher l’or aux Jeux olympiques. »