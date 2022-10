Rublev prend d’assaut la finale espagnole (VIDEO)

Le Russe Andrey Rublev a continué sa domination sur Dominic Thiem pour se qualifier pour la finale de l’Open de Gijon

La tête de série russe Andrey Rublev a prolongé sa séquence de victoires contre Dominic Thiem à quatre matches alors qu’il se dirigeait vers la finale de l’Open de Gijon dimanche avec une victoire en deux sets contre son rival autrichien samedi après-midi.

L’agressif Rublev, actuellement classé neuvième au monde, ressemblait à l’un des meilleurs joueurs masculins du sport alors qu’il dépassait le vainqueur de l’US Open 2020 par un score de 6-4, 6-4.

Cependant, Rublev a failli faire une erreur embarrassante dans le premier set en permettant à Thiem de revenir dans le premier cadre alors qu’il était à un moment donné 4-1 et sur le point de le faire 5-1.

Rublev a été franc sur certaines des frustrations qui, selon lui, se retrouvent parfois dans son jeu et a semblé perdre son sang-froid vers la fin du premier set car il semblait qu’il avait permis à Thiem de revenir dans un set qu’il dominait auparavant. .

Une 4ème finale cette saison 👊@AndreyRublev97 a un œil sur la course au #NittoATPFinals! pic.twitter.com/P1DG0LZNsg – Télévision de tennis (@TennisTV) 15 octobre 2022

Mais le joueur de 24 ans a réussi à retrouver son sang-froid pour mettre fin à la riposte de Thiem dans le premier cadre – et a maintenant remporté huit sets consécutifs contre l’Autrichien.

“Quand je gagnais 4-1 avec une balle de break pour 5-1, on dirait que le match va dans mon sens et puis je suis à 5-4 avec lui au service», a déclaré Rublev par la suite.

“Ce n’est pas facile à accepter, mais j’ai eu la chance d’avoir joué un très bon match et Dominic m’a un peu aidé.

“Ensuite, je me suis senti plus en confiance et j’ai pu gagner en deux sets, ce qui était le plus important. Cette semaine, j’ai très bien joué et j’essaierai de montrer mon meilleur tennis de la semaine demain.”

Rublev, un ancien numéro un mondial dans les rangs juniors, a montré son sang-froid pour attaquer les premier et deuxième services de Thiem, et n’a également montré aucune crainte en faisant pression sur son rival vers le filet à plusieurs reprises.

La finale de dimanche offrira à Rublev l’opportunité de sceller son quatrième titre de l’année après avoir remporté des épreuves à Belgrade, Dubaï et Marseille. Il affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale de samedi entre Sébastien Korda et Arthur Rinderknech lors de la confrontation de dimanche sur le court central.

Thiem, quant à lui, sera soutenu par sa performance pour atteindre les demi-finales et n’a montré aucun effet persistant d’une blessure persistante au poignet qui a décimé la seconde moitié de sa saison 2021.

La blessure a toujours semblé le gêner tout au long de la première partie de 2022, mais il est maintenant passé à 14-14 lors de ses 28 matchs au niveau de la tournée. Il reste en dehors du top 100 mondial, mais le joueur de 29 ans sera confiant de retrouver sa place dans le top 20 mondial l’année prochaine après sa performance acharnée à Gijon contre Rublev.