MINNEAPOLIS: Après une première saison satisfaisante avec Phoenix, Ricky Rubio a été choqué le mois dernier lorsqu’il a appris qu’il avait été échangé à Oklahoma City.

Il y avait à peine le temps d’accepter le changement soudain lorsqu’un nouvel accord a été conclu deux jours plus tard, le ramenant au Minnesota, où sa carrière en NBA a commencé. Après trois ans d’absence, le meneur de jeu préféré des fans est de retour avec une perspective plus profonde de la vie, une barbe épaisse et un tir légèrement meilleur.

Repêché par les Timberwolves en 2009 en Espagne à 19 ans avec le cinquième choix au classement général, Rubio était plus qu’heureux de retrouver l’entraîneur Ryan Saunders et de rejoindre une équipe de gardes abusifs pour lesquels il devrait être un bon match. .

Je sens que je suis parti avec quelque chose d’inachevé, je dirais, et je sens que j’ai maintenant une chance de vraiment faire mes preuves à nouveau, de prouver que je peux aider l’équipe à se rendre au jeu- offs, a déclaré Rubio lors d’une vidéoconférence mardi. avec des journalistes de l’installation d’exercice du Minnesota le premier jour du camp d’entraînement. «Je suis un joueur différent de quand je suis venu ici et quand je suis parti. J’ai beaucoup plus d’expérience, notamment en NBA. J’ai grandi en tant que joueur et aussi en tant que personne, et j’ai l’impression que c’est un bon moment.

Les blessures ont été une limitation majeure au début de sa carrière, à commencer par la déchirure du LCA au genou gauche le 9 mars 2012, mettant fin à la saison prometteuse des recrues. La mère de Rubio est décédée d’un cancer quatre ans plus tard, un cœur brisé qui l’a aidé à forger un lien plus fort avec Saunders, dont le père, Flip Saunders, est décédé d’un cancer en 2015. Après une saison sous la direction de l’entraîneur Tom Thibodeau, Rubio a été échangé à l’Utah alors que Thibodeau avait un ensemble de compétences différent à ce poste.

Avec le Jazz, il s’épanouit notamment aux côtés de Donovan Mitchell. Après avoir signé avec The Suns en tant qu’agent libre l’année dernière et avoir dissipé l’intérêt des Timberwolves parce qu’il n’était pas prêt à revenir, il était un bon candidat pour Devin Booker. Au cours des trois dernières saisons, Rubio a établi les trois meilleurs pourcentages de buts sur le terrain et les moyennes de scores de sa carrière de neuf ans. Il a réussi un record en carrière de 36,1% à 3 points lors de la saison 2019-20 écourtée par la pandémie.

Que ce soit en sortant du canapé pour épeler D’Angelo Russell ou en jouant à ses côtés dans une configuration à trois gardes, Rubio, 30 ans, ne fera qu’amplifier la profondeur accrue autour du centre étoile Karl-Anthony Towns.

Ricky fait des choses qui n’apparaissent pas toujours sur le score de la boîte, et il affecte la victoire d’une manière qu’il peut aider les jeunes joueurs à grandir, ce qui est le processus de réflexion derrière cela, a déclaré Saunders. Cela a été documenté, la mienne et sa relation, mais hier, lorsque nous avons parlé dans mon bureau, c’était le basket-ball et la façon dont nous allions améliorer cette équipe et comment nous pourrions construire un gagnant, et c’est notre objectif ici.

Les Timberwolves ont également acquis l’attaquant vétéran Ed Davis au cours de leurs manœuvres de la semaine de conception, aboutissant à la sélection du gardien de tir Anthony Edwards avec le premier choix au général. Ils ont encore un long chemin à parcourir, en particulier en défense, pour être inclus dans la conversation sur les candidats à la Conférence Ouest pour les séries éliminatoires, mais leur liste est sans aucun doute plus solide un an après que le président des opérations de basket-ball Gersson Rosas l’ait fait. a pris le relais et une rénovation agressive a commencé.

Je peux vraiment comprendre la constitution de l’équipe qu’ils ont ici », a déclaré Rubio. Je connais très bien KAT. Je sais comment tirer le meilleur parti de lui, et j’espère que nous pourrons faire de même avec D-Lo et tous les jeunes ici pour vraiment aider à gagner. «

