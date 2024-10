Rubina fait campagne auprès de Makensy pour rester dans le jeu – Big Brother Network

[ad_1]

Depuis des jours, nous attendons d’assister à cette conversation très attendue sur le jeu Rubina et Makensy. Cam a eu plusieurs conversations de campagne depuis le concours Veto. Chelsie a également aidé Makensy à garder Cam. Rubina n’a pas fait grand-chose pour assurer sa place dans les trois derniers. Cependant, elle a finalement eu une conversation avec Makensy à propos des trois derniers.

Dans l’ensemble, Rubina a fait valoir des arguments valables sur les raisons pour lesquelles Makensy devrait envisager de l’emmener jusqu’au bout. Le plus précieux étant qu’elle emmènerait Makensy jusqu’au bout contre Chelsie. C’est ce que Makensy prétendait vouloir entendre de Cam ou Rubina.

Cependant, elle a également parlé avec Chelsie il y a quelques jours et a dit qu’elle ne le croirait pas si l’un ou l’autre promettait de l’emmener aux deux dernières. Rubina a répété cette affirmation à plusieurs reprises à Makensy. Un autre point important soulevé par Rubina est qu’elle ne croit pas que son jeu soit gagnant.

Rubina a attiré l’attention sur le fait qu’elle n’a survécu que parce qu’elle semblait être une joueuse plus faible par rapport à celles du bloc à côté d’elle. Makensy a soutenu que c’est ainsi que Rubina voit les choses, mais ce n’est peut-être pas le cas du jury. Makensy a également soutenu que Rubina avait deux voix garanties avec Kimo et T’Kor.

Rubina, une fois de plus, a déclaré qu’elle ne savait pas si cela était exact parce que Kimo et T’Kor ont mentionné avoir été impressionnés par le jeu de Makensy. Ils ont peut-être des histoires similaires, à savoir être au fond et arriver jusqu’au bout, mais Makensy a les victoires pour le prouver.

Makensy avait également plus de contrôle sur le jeu. Rubina a mentionné que le jeu lui était arrivé, tandis que Makensy avait fait bouger les choses pour elle. Rubina a fait valoir un autre point important sur le fait que Chelsie est vraiment la joueuse avec le meilleur jeu social du monde. Grand frère 26 maison.

Makensy n’était pas d’accord et a mentionné à quel point Rubina avait un bon jeu social, Cam également. La conversation a également parlé de l’anxiété de Makensy à l’idée de prendre cette décision. Elle ne pensait pas qu’il s’agissait d’une bonne option, mais plutôt d’une mauvaise décision.

Dans l’esprit de Makensy, Cam et Rubina ne la choisiraient pas plutôt que Chelsie. Par conséquent, elle a dû choisir celui qui, selon elle, avait la meilleure chance de battre dans les compétitions. Makensy a expliqué à quel point elle se sentirait déçue si elle ne se qualifiait pas pour les deux dernières après avoir travaillé si dur.

La conversation a duré un moment mais Makensy n’a tiré aucune conclusion définitive. Elle a dit qu’elle reparlerait probablement à Rubina et Cam ce soir avant de prendre une décision. Elle a exprimé beaucoup de craintes quant à ce choix, mais elle se tournerait vers son instinct pour obtenir une réponse.

Rubina a subtilement essayé de faire entendre à Makensy de ne pas laisser Chelsie influencer sa décision. Cependant, nous savons que Makensy parlera à Chelsie avant de décider quoi que ce soit. Pour l’instant, les choses semblent toujours en faveur de Cam, mais Makensy pourrait agir sur ses émotions sur le moment. Nous ne saurons peut-être pas vraiment qui part avant jeudi soir.

Cependant, continuez à surveiller Big Brother Network pour toute mise à jour pendant que Makensy prend cette décision majeure.

Selon vous, qui Makensy finira par expulser cette semaine ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires.