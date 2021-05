Rubina Dilaik a récemment récupéré du coronavirus et depuis son rétablissement, la gagnante de « Bigg Boss 14 » a rebondi et partage des moments heureux de sa ville natale.

De passer du temps de qualité avec sa famille aux sentiers de la nature dans les forêts, Rubina semble joyeuse et en bonne santé et a exhorté ses fans à répandre le pouvoir de la positivité. Selon l’acteur de ‘Shakti’, mis à part les médicaments, la mise en quarantaine et le suivi d’autres protocoles liés au COVID, ce qui l’a aidée à « maintenir un processus de récupération lent mais régulier » était le yoga.

L’acteur a affirmé que le yoga l’a aidée à se ressaisir dans les moments de panique et l’a aidée à se concentrer. Elle ressent également une amélioration drastique de ses mouvements respiratoires.

«Puisque le yoga est une pratique très lente et structurée, j’ai pu maintenir une routine tout au long de ma phase de covid, et le yoga a vraiment fait des merveilles pour moi. Le yoga m’a principalement aidé avec des exercices pulmonaires essentiels qui m’ont aidé à normaliser mes niveaux d’oxygène dans de nombreux Les jours où je me sentais faible ou floue, pratiquer juste un peu de yoga m’a ramené à la concentration et m’a vraiment aidé à construire cette aura calme qui m’a gardé calme sans aucun moment de panique au cours des dernières semaines. Rubina a déclaré dans un communiqué.

Elle a ajouté: «Le yoga m’a aidé à atteindre l’équilibre entre mon bien-être mental et physique de la meilleure façon que pendant cette période, pour laquelle je suis très reconnaissante. Jamais je n’avais imaginé qu’une simple pratique comme le yoga me serait bénéfique à bien des égards pendant une période difficile comme le covid.

Rubina reste avec sa famille dans sa ville natale de Shimla pendant que son mari, Abhinav Shukla, tourne actuellement pour «Khatron Ke Khiladi 11» au Cap, en Afrique du Sud. Rubina a reçu un diagnostic de COVID-19 début mai et était en quarantaine avec sa sœur, Jyotika Dilaik, qui avait également contracté le virus.