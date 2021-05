Rubina Dilaik sur la récupération du COVID-19

Rubina Dilaik, après avoir testé COVID-19 positif, a mis en quarantaine dans sa ville natale de Shimla où sa famille reste. L’acteur a partagé ses photos et vidéos alors qu’elle était sur la voie de son rétablissement. Maintenant qu’elle a été testée négative, Rubina est allée sur sa page Instagram et a partagé quelques photos posant avec ses parents et sa sœur Jyotika Dilaik. Le ‘Bigg Boss 14La gagnante est loin de son mari et acteur Abhinav Shukla, qui se trouve actuellement au Cap.

Tout en partageant les photos avec sa famille, Rubina a écrit une douce légende qui se lisait comme suit: « Je suis tellement contente d’avoir eu ma famille avec moi alors que je me suis remise de la tension physique et mentale qui accompagne le covid. Ils m’ont fait sentir positive et pleine d’espoir. . C’est le truc de la famille… On est toujours joyeux et heureux autour d’eux! «

Elle a ajouté: «#grateful #familyfirst #familylove #familytime #happy #powerofpositivity #rubinadilaik #bosslady #family».

Pendant ce temps, Rubina a parlé de sa longue distance avec Abhinav tout en se mettant en quarantaine au milieu du coronavirus. Elle a dit: «Dans le passé, Abhinav et moi avons été éloignés l’un de l’autre pendant un bon mois environ quand Abhinav s’aventurait dans une longue randonnée en montagne, mais avec les normes de distanciation sociale dues au COVID-19, en particulier pour un patient en convalescence comme moi qui est un isolement total, et Abhinav étant absent pour le tournage de ‘Khatron Ke Khiladi’ vient de rendre cette distance beaucoup plus difficile pour moi. «

Dilaik a ajouté: «La dernière fois que nous nous sommes rencontrés à Chandigarh avant de rentrer chez moi pour ma quarantaine, c’était aussi à distance parce que j’étais bien sûr malade, et maintenant cela fait plus d’un mois que nous ne nous voyons pas physiquement parce qu’il est absent et tournage. »