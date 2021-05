Rubina Dilaik s’effondre alors qu’elle partage le parcours de récupération du COVID-19

L’actrice de télévision Rubina Dilaik samedi a été testée positive pour le coronavirus plus tôt ce mois-ci. Mardi 17 mai, la gagnante de Bigg Boss 14 a partagé une vidéo émouvante de son processus de récupération sur sa chaîne YouTube.

Dans la vidéo, on peut voir Dilaik subir le test rapide d’antigène et se faire dire qu’elle a été testée positive. Sa première réponse à la nouvelle a été: «Positif? Positif? Oui! Ek maheene ke baad (après un mois), je donnerai du plasma. » Rubina a ensuite déménagé à son emplacement de quarantaine où elle resterait pendant 17 jours.

L’actrice est restée avec sa famille dans sa ville natale de Shimla, Himachal Pradesh. Elle continue en parlant de ses symptômes aux fans et dit qu’elle s’est isolée du moment où elle a eu de la fièvre.

La renommée de ‘Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki’ a exhorté ses fans à rester à la maison et leur a demandé de prendre des précautions s’ils devaient sortir. Elle a également exhorté tout le monde à se faire tester et à ne pas le laisser disparaître en tant que symptômes pseudo-grippaux. La vidéo montre en outre sa mère et sa sœur lui fournissant de la nourriture

Tout en remerciant sa famille, Rubina s’effondre et dit: «Je suis extrêmement bénie. Je pensais partager cela avec vous tous depuis longtemps. Je suis extrêmement chanceux, je dirais, d’avoir une famille incroyable, un mari aimant et attentionné, des parents totalement aimants et soutenant. Mes sœurs sont extraordinaires, je suis extrêmement reconnaissante. Bien sûr, mes fans, j’ai lu les souhaits.

Rubina a révélé qu’elle avait également une légère infection aux poumons et qu’elle continuait à prendre de la vapeur et à faire du pranayam. «Sortons ensemble, fermement», a déclaré Rubina dans son message aux personnes souffrant du virus.

Lundi, Rubina avait également partagé des photos avec sa sœur, Jyotika Dilaik, qui aurait également contracté le COVID-19. « Sœurs qui mettent en quarantaine ensemble, guérissent ensemble ». Elle a ajouté des hashtags #rubinadilaik #quarantine #recovery #healing #time #bosslady », a-t-elle écrit dans son message.

Depuis sa victoire ‘BB14’, Rubina est apparue dans quelques vidéos, dont une avec son mari Abhinav Shukla.