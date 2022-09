Rubina Dilaik se souvient du moment où elle a décidé de se séparer de son mari Abhinav Shukla

Dans Bigg Boss, Rubina Dilaik a admis qu’elle et son mari Abhinav Shukla avaient choisi de divorcer mais sont entrés dans la maison BB pour se remettre ensemble.

Actuellement, l’actrice et chorégraphe Sanam Johar sont en compétition sur Jhalak Dikhhla Ja 10. On peut la voir danser avec Sanam tout en racontant l’histoire de sa décision de divorcer dans une bande-annonce. On l’entend admettre que ce fut une période sombre de sa vie.

L’actrice est reconnue pour sa franchise. La discrimination entre les stars de la télévision et du cinéma est l’un des sujets qui a récemment dominé l’actualité. On a demandé à Rubina Dilaik comment elle se sentait lorsque les gens se référaient à elle en tant qu’actrice de télévision plutôt qu’en tant qu’actrice dans une interview avec Bollywood Hungama. Rubina Dilaik, connue pour son culot, a fourni la meilleure réponse.

Elle a affirmé que cela ne l’affectait pas le moins du monde. “Je ne peux pas laisser les autres me définir”, aurait déclaré l’actrice.

Selon Bollywood Life, Rubina Dilaik a également été ouverte dans le passé. Quand elle lui a dit qu’elle n’avait pas vu le film d’un cinéaste, il a dit qu’il avait envie de lui péter au visage. Le message a une fois de plus souligné à quel point il semble y avoir de la discrimination quelque part.

Parlant de sa stratégie pour l’émission, Rubina a déclaré à IndianExpres.com qu’elle n’avait pas le code pour déchiffrer l’émission, mais qu’elle ferait confiance à sa volonté. Dilaik a ajouté qu’elle n’est pas une personne compétitive, mais qu’elle mènera ses propres batailles. Le mari de Rubina, Abhinav Shukla, a également participé au KKK, alors lui a-t-il donné des conseils pour le spectacle ? “Nous avons tous les deux notre propre expertise. Il est fort dans quelque chose, j’ai mes propres forces. Il n’y a pas de mantra fixe qu’il pourrait me donner. De plus, c’est très subjectif car beaucoup dépend de la façon dont vous réagissez à une tâche ce jour-là. … Tout ce qu’Abhinav m’a dit, c’est que tu peux le faire, et je le crois.