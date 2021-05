Rubina Dilaik révèle qu’on lui a également offert «  Khatron Ke Khiladi 13  », mais qu’elle a refusé pour CETTE raison

L’actrice de télévision Rubina Dilaik, qui s’est récemment rétablie du COVID-19, a révélé qu’elle s’était vu offrir « Khatron Ke Khiladi 13 » mais l’avait refusée en raison d’autres engagements. L’actrice a également déclaré que son mari, Abhinav Shukla, qui tournait actuellement pour l’émission au Cap, en Afrique du Sud, lui manquait beaucoup.

En parlant à ETimes, Rubina a déclaré: «On m’a offert le spectacle. Je ne l’ai pas accepté parce que je m’étais engagé dans le feuilleton quotidien Shakti. Et puis j’ai eu COVID. Donc, même si j’avais repris le spectacle, je devrais me retirer.

Rubina, cependant, a ajouté qu’elle n’aimerait pas non plus faire partie de l’émission à l’avenir. «Je pense que ce n’est pas un spectacle pour moi. Je ne peux pas faire face à ces créatures effrayantes et rampantes », dit-elle.

La gagnante de «Bigg Boss 14» a partagé qu’Abhinav était «vraiment inquiète» avant de partir pour «KKK13» et «a tracé un plan complet pour elle – médecins, médicaments et en cas de problème, avec qui contacter.»

Au cours de leur passage sur « Bigg Boss 14 », le couple a révélé des détails sur leur mariage en pleine crise et en divorce. Parlant de la question, Rubina dit qu’ils sont sur une «base beaucoup plus solide maintenant» et que leur relation est à un point où ils «sont tous les deux le vent sous les ailes l’un de l’autre».

«Nous pouvons dire que nous avons obtenu notre diplôme dans notre relation. Nous ne nous prenons pas pour acquis. Nous avons encore des problèmes à certains moments, mais nous avons appris de nouveaux outils pour gérer nous-mêmes et notre relation. Et je pense que cela fait partie de l’évolution », a déclaré l’acteur.

Rubina a reçu un diagnostic de COVID-19 début mai et était en quarantaine avec sa sœur, Jyotika Dilaik, qui avait également contracté le virus. L’actrice a récemment partagé des photos avec sa famille après son rétablissement.