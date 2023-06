Rubina Dilaik rencontre un accident et souffre de blessures à la tête et au bas du dos

La gagnante de Bigg Boss 14, Rubina Dilaik, a eu un accident hier soir, et elle en a partagé la mise à jour sur son compte de réseau social, où elle a informé qu’elle souffrait de blessures à la tête et au bas du dos et qu’elle était en état de choc. Rubina était en ville en train de voyager dans une voiture avec son mari, Abhinav Shukla, et a mentionné comment le chauffeur de camion téméraire a tenté de la dépasser, et elle a rencontré un accident et a claqué les conducteurs qui ont immédiatement retiré leur téléphone des mains lorsque le signal a tourné rouge. Abhinav a même partagé que Rubina allait bien maintenant et avait subi tous les tests. Rubina a mentionné que l’accident avait eu un impact sur sa tête et le bas de son dos.

En raison de l’impact, je me suis cogné la tête et le bas du dos, j’étais donc en état de choc, mais nous avons effectué des tests médicaux, tout va bien. Une action en justice a été intentée contre le chauffeur de camion téméraire, mais le mal est fait ! Je vous exhorte tous à faire attention sur la route ?? Règles r pour notre propre sécurité ! https://t.co/HFB2xpPZVy Rubina Dilaik (@RubiDilaik) 11 juin 2023

Cela nous est arrivé, cela peut vous arriver. Méfiez-vous des idiots au téléphone qui sautent aux feux de circulation. Pour couronner le tout debout là souriant. Plus de détails plus tard. Rubina était en voiture, elle va bien, l’emmenant pour un examen médical. @MTPHereToHelp @MumbaiPolice vous demander de prendre des mesures strictes ! @RubiDilaik pic.twitter.com/mOT5FPs4Vo Abhinav Shukla (@ashukla09) 10 juin 2023

Rubina est l’une des actrices les plus populaires à la télévision, et ses fans ont été inquiets après cette mise à jour de l’actrice et ont prié pour son prompt rétablissement. Rubina est devenue célèbre en jouant le rôle de transgenre dans Shakti avec Vivian Dsena, qui a joué son amour. Plus tard, elle a été vue dans Bigg Boss 14 avec son mari, Abhinav Shukla, et a obtenu le titre de patronne. Rubina a également participé à Khatron Ke Khiladi 13, où elle a révélé qu’elle n’avait pas obtenu un bon travail à la télévision, et elle a donc décidé de faire cette autre émission de téléréalité après Bigg Boss.

En ce moment, Rubina passe du temps avec sa famille et ses proches et attend l’arrivée du bon travail. Après un certain temps, chaque actrice de télévision fait face à une pénurie de bon travail, et nous espérons seulement que Rubina obtiendra le dû en tant qu’acteur qu’elle mérite. En attendant, nous souhaitons un prompt rétablissement à l’actrice.