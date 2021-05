Rubina Dilaik remercie la famille d’avoir fait face au COVID-19 et partage de nouvelles photos de Shimla! | Nouvelles des gens

New Delhi: La gagnante de Bigg Boss 14 et la célèbre actrice de télévision Rubina Dilaik, qui a été testée COVID il y a quelques jours, est maintenant en mode de récupération. Elle a remercié sa famille d’avoir été sa force en cette heure de besoin.

Rubina a pris son compte Instagram et a partagé quelques photos avec les membres de sa famille et a écrit: «Je suis tellement contente d’avoir eu ma famille avec moi alors que je me remettais de la tension physique et mentale qui accompagne le covid. Ils m’ont fait sentir positif et plein d’espoir ….. C’est le truc de la famille … On est toujours joyeux et heureux autour d’eux!

#grateful #familyfirst #familylove #familytime #happy #powerofpositivity #rubinadilaik #bosslady #family. «

Rubina est en quarantaine dans sa ville natale de Shimla depuis le début du mois. Sur les photos, on peut voir Rubina passer du temps de qualité avec ses parents avec sa sœur Jyotika. La famille heureuse peut être vue en train de poser dans son jardin de sa résidence. Elle a également déclaré que sa famille lui avait permis de se sentir «positive et pleine d’espoir» alors qu’elle se rétablissait.

Auparavant, Rubina s’était rendue sur sa chaîne YouTube pour partager son voyage après avoir été testée positive pour le coronavirus mortel.

Sur le plan du travail, Rubina a été vue pour la dernière fois dans le clip «Marjaneya» avec son mari Abhinav Shukla. La chanson de la vidéo a été chantée par Neha Kakkar. Selon les rapports, elle est de retour sur son émission de télévision à succès «Shakti- Astitva Ke Ehsaas Ki». Cependant, pour le moment, Shimla se remet du COVID-19.