Ce week-end, Khatron Ke Khiladi a atteint son stade “Ticket to Finale”. Alors que le voyage de “Khatron Ke Khiladi 12” se rapproche de sa grande finale, la compétition devient féroce et plus intense. Les fans sont excités et attendent avec impatience de savoir qui remportera le titre de l’ultime Khiladi cette année ! De l’autre côté, les concurrents sont tous prêts à remonter leurs chaussettes pour la semaine “Ticket to Finale” et à faire une entrée directe à la Grande Finale de cette saison.

Alors que tous les concurrents se sont préparés pour le grand défi, la patronne Rubina Dilaik rate sa chance car elle est malade. Le tour «Ticket To Finale» est l’occasion idéale pour les candidats de décrocher leur place en tant que finaliste de l’émission, cependant, en raison de problèmes de santé, Rubina Dilaik n’en ferait pas partie.

Le “Ticket to Finale” aurait pu assurer sa position de première concurrente du match. Dans le prochain épisode, l’hôte Rohit Shetty donne une seconde chance à Rubina en demandant à Faisal Shaikh et Nishant Bhat d’être son mandataire et de concourir en son nom. Cependant, d’un point de vue stratégique, les deux déclinent l’offre car ils veulent éliminer tous les concurrents possibles du jeu. Le cœur de Rubina a coulé à l’occasion manquée, mais elle est convaincue qu’elle trouvera un autre moyen d’accéder à la finale très attendue une fois qu’elle aura récupéré.

En gardant le quotient amusant constant, cette semaine, Rajiv Adatia écrit une lettre divertissante pour l’hôte Rohit Shetty et la lui lit à voix haute, faisant éclater de rire tout le monde. À la fin de la semaine “Ticket To Finale”, seuls deux concurrents s’affronteront, et les téléspectateurs verront leur premier finaliste de cette saison. Khatron Ke Khiladi 12 est diffusé sur Colors, tous les samedis et dimanches à 21h30.