Rubina Dilaik partage sa photo de visage enflé; semble méconnaissable, laissant les fans extrêmement inquiets

Rubina Dilaik c’est toi ? C’est la première question qui vous viendra à l’esprit dès que vous verrez ses dernières photos sur son profil Instagram. La gagnante de Bigg Boss 14, Rubina, s’est rendue sur son Instagram et a partagé une photo de son visage enflé, laissant son visage inquiet. Dans la légende, elle a mentionné qu’elle était malade, qu’elle prenait constamment des médicaments et qu’elle était malade. Le message de Rubina se lit comme suit : “fièvre, mal de gorge, infection et lèvres enflées, je ressemble sûrement à un canard (sans charges). Et je suis frustré et je ris aussi en me regardant wtf”. Les fans lui ont adressé tous leurs vœux et lui ont demandé de prendre bien soin de lui. Rubina a également été félicitée pour avoir montré ses images réelles et brutes sur son compte de réseau social, toute actrice de télévision aime rarement partager son look sans filtre et sans maquillage.

La patronne Rubina a une fois de plus prouvé pourquoi elle est différente et a donné plus de raisons à ses fans de l’aimer énormément. Nous aussi, nous envoyons tous nos vœux de bonheur à Rubina pour qu’elle se rétablisse bientôt. En ce moment, il y a encore une fois beaucoup de plaintes de personnes qui tombent malades en ayant mal à la gorge et plus encore. Il y a une fois de plus la peur du COVID. En passant par une réponse de Rubina sur un commentaire laissé sur son message de faire attention car cette merde est partout, elle l’admet et dit qu’elle a affaire à la merde et qu’elle est sacrément frustrée.

Rubina est l’une des actrices de télévision les plus fortes et les plus opiniées de l’industrie et ses fans sont immenses. Elle a parcouru un long chemin dans son voyage et a gagné tout l’amour et la renommée en jouant un transgenre dans Shakti. Rubina était la dernière à Khatron Ke Khiladi 12.