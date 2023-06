Rubina Dilaik parle d’un accident de voiture : « J’ai été sous le choc pendant quelques secondes »

L’actrice Rubina Dilaik a récemment échappé aux griffes de la mort. Rubina a eu un accident de voiture mortel à Mumbai le 10 juin, mais heureusement, elle s’en est sortie indemne. L’incident s’est produit à un feu de circulation dans la ville lorsqu’un camion a percuté sa voiture par derrière. L’impact a été si violent que Rubina est entrée en « choc » pendant quelques secondes. Dans une interview avec Hindustan Times, l’actrice a raconté ce qui s’était passé ce jour fatidique.

Rubina Dilaik se souvient de son accident de voiture

Élaborant sur l’accident de voiture proche de la mort, Rubina a révélé que sa voiture avait commencé à ralentir lorsque le signal est devenu jaune à Mumbai’s Malad. « Soudain, j’ai eu cette secousse par derrière. Ce type de camion nous a percuté par derrière, ma voiture avait une vitesse de 40-60 », a-t-elle partagé. Rubina a ajouté que la secousse soudaine était si puissante qu’elle a été poussée vers l’avant, se cognant la tête sur le siège devant tout en atterrissant sur le bas du dos.

« L’impact a été si fort que j’ai été sous le choc pendant quelques secondes », a déclaré Rubina. Bientôt le mari de Rubina, Abhinav est venu sur les lieux de l’accident pour « gérer » la situation. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital. Elle a également subi des tests médicaux. Lorsque les résultats des tests ont été publiés, Rubina a été déclarée en bonne santé.

Le tweet du mari de Rubina Dilaik, Abhinav Shukla

Quelques instants après l’accident, Abhinav a tweeté une note ouverte aux masses, soulignant les dangers de désobéir aux règles de circulation. « Ce qui nous est arrivé peut vous arriver. Méfiez-vous des idiots qui sautent aux feux de circulation au téléphone. Pour couronner le tout, restez là en souriant. Plus de détails plus tard. Rubina était dans la voiture.

Abhinav a en outre tagué la police de Mumbai et la police de la circulation de Mumbai à son poste, les exhortant à prendre des mesures strictes. Il a également ajouté quelques photos de la voiture endommagée de Rubina.

Le point sur la santé de Rubina Dilaik

Re-tweetant le message de son mari, Rubina le 11 juin, a partagé sa mise à jour sur la santé avec les utilisateurs des médias sociaux. « En raison de l’impact, je me suis cogné la tête et le bas du dos, j’étais donc en état de choc, mais nous avons effectué des tests médicaux, et tout va bien. Des poursuites judiciaires ont été intentées contre le chauffeur de camion téméraire, mais le mal est fait ! Je vous exhorte tous à être prudents sur la route. Les règles sont pour notre propre sécurité ! » elle a tweeté.

Rubina et Abhinav ont décidé d’intenter une action en justice contre le chauffeur du camion. Plus tôt, la tante et les cousins ​​de Rubina ont été impliqués dans un accident de voiture similaire à Chandigarh, lorsqu’un chauffeur de camion, sous l’influence de l’alcool, est entré en collision avec leur voiture. Heureusement, les passagers à l’intérieur ont pu s’échapper.