Rubina Dilaik parle de cinq choses à faire lors de la récupération de COVID, partage une nouvelle vidéo! | Actualités télévisées

Mumbai: L’actrice Rubina Dilaik s’est rendue sur Instagram mercredi pour parler de ce qu’elle a fait pour assurer un bon rétablissement de Covid.

L’actrice a posté une vidéo dans lequel elle parle des cinq choses à faire tout en luttant contre COVID. Elle dit qu’elle a mangé sainement, qu’elle est restée hydratée, qu’elle a pratiqué le yoga, qu’elle a pris ses médicaments à temps et qu’elle a écouté de la musique.

Elle a sous-titré le message comme suit: « J’ai mis en quarantaine pendant plus de 19 jours. Mais ce sont 5 choses que j’ai faites pour m’aider à accélérer mon rétablissement. Le plus important est d’écouter votre musique préférée et d’être heureux. #Staysafe #covi? D19 #covidrecovery #meditate #hydrate #behappy . «

Rubina avait été testée positive au COVID il y a quelques semaines. Elle était à Shimla et s’y était mise en quarantaine. L’actrice a tenu ses fans au courant de sa santé.