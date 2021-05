Rubina Dilaik ne partage pas son voyage COVID, dit: «Jaan hai toh jahaan hai» | Actualités télévisées

New Delhi: La gagnante de Bigg Boss 14, Rubina Dilaik, a partagé une vidéo dans laquelle elle enregistre son parcours COVID-19 – du test RT-PCR et du test COVID positif à ses journaux de quarantaine.

Dans la dernière vidéo partagée par l’actrice sur sa chaîne YouTube, elle exhorte les fans à prendre la situation actuelle au sérieux et à se faire tester s’ils présentent des symptômes et à ne pas le traiter comme un cas de grippe saisonnière.

L’actrice de ‘Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki’ nous a également emmenés dans sa confortable salle de quarantaine à Shimla, où sa mère et ses sœurs s’occupent d’elle tout en pratiquant la distanciation sociale.

Les symptômes de Rubina étaient des maux de tête, des courbatures et de la fièvre, après quoi elle a immédiatement passé le test COVID.

Partageant à quel point elle est reconnaissante pour tout l’amour et le soutien qu’elle a reçus de sa famille et de ses fans, Rubina s’effondre, « Je pensais partager cela avec vous tous depuis longtemps. Je suis extrêmement bénie, je dirais, que J’ai une famille incroyable, un mari aimant et attentionné, des parents totalement aimants et soutenant. Mes sœurs sont extraordinaires, je suis extrêmement reconnaissante. Bien sûr, mes fans, j’ai lu les souhaits. «

L’actrice a déclaré qu’elle priait continuellement pour la sécurité de tous et qu’elle pouvait ressentir la bonté de toutes les prières que les gens ont faites pour elle.

Rubina, qui prévoit de donner son plasma après la guérison, a demandé à ses fans de rester en sécurité et a déclaré: «Veuillez rester en sécurité, abhi kaam se zyada sehat zaroori hai Jaan hai toh jahaan hai (pour le moment, la santé est plus importante que le travail, s’il y a de la vie alors il y a tout le reste dans le monde) Je vous aime tous ».

L’actrice a révélé qu’elle avait une légère infection des poumons.