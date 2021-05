Rubina Dilaik, la gagnante de ‘Bigg Boss 14’, teste COVID-19 positive, Aly Goni et Jasmin Bhasin lui souhaitent un prompt rétablissement

Rubina Dilaik a été testée positive pour le coronavirus samedi. le Bigg Boss 14 La gagnante s’est rendue sur sa page Instagram et a partagé une note et a écrit: «Covid positif». L’acteur a même appelé cela une lueur d’espoir car elle sera éligible à faire un don de plasma après s’être rétablie d’un coronavirus. Peu de temps après que Rubina a publié la note sur ses pages de médias sociaux, elle a été inondée de souhaits de célébrités et de collègues. Bigg Boss 14 candidats pour un prompt rétablissement.

La note de Rubina se lisait comme suit: « Je recherche toujours la lueur d’espoir !!! Je serai désormais éligible pour faire un don de plasma après un mois. Testé positif! Domicile mis en quarantaine pendant 17 jours. Quiconque est entré en contact avec moi au cours des 5 à 7 derniers jours. , faites-vous tester. «

Aly Goni, Jasmin Bhasin, Nikki Tamboli, Rahul Mahajan et d’autres ont même commenté le post de Rubina et lui ont souhaité qu’elle se rétablisse bientôt. Aly a écrit: « Ya Allah reham s’il vous plaît Prenez soin de rubi. »

Tandis que Jasmin commentait, « Ayez un prompt rétablissement. Veuillez prendre soin de vous. »

Alors que Nikki a déclaré: « Omg babbyyyyy takecareeeee. »

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Rubina est de retour en tant que chef de file de son émission à succès Shakti – Astitva Ke Ehsaas Ki où elle a joué le rôle d’une transgenre. Elle est revenue sur le spectacle après son passage gagnant sur Bigg Boss 14 qui a pris fin plus tôt cette année. L’acteur a participé avec son mari et acteur Abhinav Shukla à l’émission de téléréalité où elle a été déclarée gagnante. Alors que Rahul Vaidya est devenu le premier finaliste de l’émission de télé-réalité controversée cette saison.